Fiscalía politizada recibe un duro golpe en suintento por tirarse al suelo la democracia

SALA DE APELACIONES REVOCA DETENCIÓN PRELIMINAR CONTRA NICANOR BOLUARTE, MATEO CASTAÑEDA, ENTRE OTROS.

 DE ESTA MANERA DEJA SIN EFECTO PRETENSIÓN DE FISCAL MARITA BARRETO, QUIEN ADEMÁS PEDÍA AMPLIAR A 15 DÍAS LA DETENCIÓN PRELIMINAR.

 CONGRESO RECHAZA EL INTENTO GOLPISTA Y MANDA AL ARCHIVO LOS TRES PEDIDOS DE VACANCIA PRESENTADOS CONTRA DINA BOLUARTE

El Poder Judicial emitió un fallo que representa una derrota para la politizada Fiscalía de la Nación. Tras una maratónica audiencia, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la detención preliminar dictada contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda, Noriel Chingay y otros investigados por el presunto delito de organización criminal, entre otros, en agravio del Estado, y se dispuso su inmediata liberación.

La Sala Penal concluyó que las evidencias presentadas por el equipo especial contra la corrupción del poder (Eficcop) aún están en fase de corroboración y no son contundentes para sustentar una detención preliminar de los investigados.

Sonia Torre, titular de esta sala, sostuvo en su dictamen que la información proporcionada por el agente encubierto Harvey Colchado, exjefe de la Diviac, respecto a presuntos ofrecimientos ilícitos por parte de Castañeda, no eran admisibles.

La magistrada, además, cuestionó al juez Richard Concepción -quien dictó el pasado viernes 10 de mayo la prisión preventiva contra los investigados- por haber tomado esta decisión y advirtió “falta de argumentos” en la disposición.

Cabe recordar que el Eficcop imputa a Nicanor Boluarte encabezar ‘Los Waykis en la Sombra’, una supuesta red criminal que habría influenciados en el Ministerio del Interior para el nombramiento de prefectos y subprefectos que luego contribuirían a crear e inscribir el partido Ciudadanos por el Perú.

“Tengo arraigo” Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, negó que represente a alguna organización criminal, como lo acusa el Ministerio Público, y aseveró que tiene una sola propiedad, que es donde domicilia. “Tengo actividad económica como profesional porque renuncié a mis trabajos en la gestión pública desde que ganó Pedro Castillo. Fui a trabajar a la municipalidad de Pueblo Libre y, cuando mi hermana asume la presidencia, renuncio para no tener problemas. Esa es mi conducta en la gestión pública. Nunca he recibido un sol de nadie, siempre he vivido de mi trabajo. (…) Tengo arraigo familiar, tengo domicilio conocido, tengo actividad laboral conocido y vivo con mi hija de 24 años que está estudiando la universidad y soy el único que sustenta la economía de mi

casa”, precisó. Por su parte, el abogado Mateo Castañeda, defensor legal de la presidenta Dina Boluarte, se quebró al rechazar las acusaciones de la Fiscalía y recordó que es un profesional reconocido en el ámbito legal y que no tiene n una sola papeleta de

tránsito.

“Esto es una violación flagrante a mi derecho constitucional al debido proceso y exijo, pido, solicito que ustedes hagan justicia, esto no se puede permitir, no hay una sociedad civilizada que permita tamaña injusticia”, subrayó.

En desesperación

La noche del jueves, los constitucionalistas Ernesto Blume y Aníbal Quiroga explicaron que el pedido de suspensión de la fiscal Delia Espinoza contra Patricia Benavides es inconstitucional, y señalaron que la vía para sacarla del camino es denunciar constitucionalmente a la suspendida fiscal de la Nación ante el Congreso de la República.

La mañana de ayer, Espinoza reculó y denunció constitucionalmente a la suspendida fiscal de la Nación por remoción de Bersabeth Revilla.

“Se presentó ante el Congreso de la República, denuncia constitucional contra Liz Patricia Benavides Vargas, en su condición de fiscal suprema titular y Fiscal de la Nación suspendida, como presunta autora de los delitos de falsedad genérica, encubrimiento personal agravado, encubrimiento real agravado, omisión de funciones y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado y otro”, señala un comunicado del Ministerio Público.

Esta última acción judicial contra Benavides demuestra la desesperación que existe por evitar que Benavides Vargas vuelva a ocupar el máximo cargo en la Fiscalía de la Nación, lo que correspondería el próximo jueves 6 de junio. El vocero de la Presidencia de la República, Fredy Hinojosa, aseguró que no hay preocupación en el Gobierno por la difusión de audios que involucren a la presidenta Dina Boluarte.

“No son mis amigos ni mis enemigos”

Tras una argumentación fuera de lugar contra los investigados, la cuestionada fiscal Marita Barreto, jefa del Eficcop, aseguró que los investigados del caso Los Waykis en la Sombra no son sus amigos ni sus enemigos, dejando más dudas sobre la preparación de un magistrado para este tipo de casos. Tras negar que se haya allanado la casa de los padres de Nicanor Boluarte, solicitó, sin suerte, la ampliación hasta 15 días de la detención preliminar contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros involucrados.