Diego Elías logró título en Mundial de Squash en Egipto

Grítalo campeón. El squashista peruano, Diego Elías hizo historia, al lograr el título del PSA World Championship 2024 que se desarrolló en Egipto. El deportista nacional fue el primer sudamericano en conseguir el trofeo.

Elías se impuso al egipcio Mostafa Asal con parciales 11-6, 11-5 y 12-10, logrando un contundente 3-0 en más de una hora de partido. Con ello, celebró por todo lo alto el título mundial en el National Museum of Egyptian Civilization de El Cairo.

Además, logró un histórico hecho, puesto que es el primer sudamericano en lograr el título mundial. Al final del partido declaró: “No puedo creerlo, para ser honesto. Va a ser masivo en el Perú. Las personas me vienen siguiendo por muchos años. No sé cómo me siento ahora, es algo que aún no puedo procesarlo. Solo estoy muy feliz”.