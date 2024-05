Gobierno le dio buen cargo a hijo de congresista, Jorge Montoya

El hijo del congresista Jorge Montoya, el capitán de fragataJosé Carlo Montoya Ruibal, fue nombrado en agosto de 2023 por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte para que preste servicios como agregado naval en Estados Unidos.

Durante la gestión del exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta se emitió la resolución ministerial 00870-2023-DE que nombró, entre otros, a Montoya Ruibal como agregado naval adjunto a la Embajada del Perú en los Estados Unidos de América y oficial de enlace en el componente naval del Comando Sur de la Marina del país norteamericano. ¿A un capitán de fragata de la Marina le correspondería ser destacado como agregado naval en el exterior? Tomandoen cuenta que, entre la lista de Agregados Navales nombrados, todos son capitanes de navío y un contralmirante, a excepción del hijo del legislador de Renovación Popular, cabe hacerse la

pregunta. Tras conocerse el presunto favorecimiento a su hijo por parte del Ejecutivo, el congresista Jorge Montoya perdió los papeles y denunció una supuesta difamación, adelantando que presentará proyectos de ley para que la difamación sea castigada con prisión efectiva.

“La falta de escrúpulos llega al extremo de implicar a mi propia familia para servir a intereses que, tanto el presentador como yo, sabemos están manipulados. Esta situación no me debilita, al contrario, me impulsa a promover leyes más estrictas que castiguen con prisión la difamación, no solo para los perpetradores, sino también para los responsables de estos medios que permiten y promueven esta práctica”, indicó.