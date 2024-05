¡Vendepatrias! Directores de Petroperú piden al gobiernos vender la empresa estatal

Congreso citará a titulares de petrolera estatal para que expliquen las razones de esta aberrante posición.

Sin embargo, Ejecutivo dice que no harán suyas las recomendaciones del directorio. Por dignidad directorio debe renunciar hoy mismo.

“Transparencia, integridad, eficiencia, enfoque en las personas, seguridad y sostenibilidad”, son los valores de Petroperú que sus directores, evidentemente, han olvidado, ya que no ven más allá del peligro que representa entregar la petrolera estatal a los privados, además de alguna alternativa para que esta empresa se convierta en pilar para el crecimiento económico del país.

Para el legislador Jaime Quito, que los directores de Petroperú hayan emitido opinión en el sentido de privatizar su administración no es más que un nuevo intento por boicotear a la petrolera, algo que viene desde los años 90, con el gobierno de Alberto Fujimori.

“Hay algunos que han estado boicoteando el desarrollo, el crecimiento de esta empresa estatal.

Considero y creo que aquí quieren completar lo que siempre han buscado: la privatización total de Petroperú, que es algo antipatriótico y también un tema que no garantiza nuestra soberanía energética… Entendiendo esto que lo único que están buscando es la destrucción de esta empresa, haciéndola inviable o insostenible”, comentó al Diario UNO. Quito, representante de la izquierda, adelantó que se va a pedir la presencia de los integrantes del Directorio de Petroperú a la Comisión de Energía y Minas para que expliquen el comunicado emitido el último lunes.

“Para el imperialismo es fundamental que las empresas nacionales de Latinoamérica fracasen, para poder saquear nuestros recursos. Los pusilánimes que dirigen y han dirigido Petroperú, destruyen el sueño de todos los peruanos, el derecho a obtener gasolina de calidad y accesible”, opinó la congresista María Agüero Gutiérrez.

Quien también opinó en ese sentido fue el parlamentario

Guido Bellido. Consultado sobre este despropósito, aseguró que es lamentable que se haya llegado a esto y coincidió en que se llame a los directores de la petrolera estatal para que den las explicaciones a la representación nacional.

“Lamentamos que se quiera vender todo al igual que Fujimori en su tiempo, a precio de huevo roto. Tomaremos acciones desde el Congreso”, aseveró el representante de Perú Libre.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Iván Merino Aguirre, exministro de Energía y Minas, consideró negativo que se habla de una gestión privada que maneje las riendas de Petroperú, más aún cuando lo que se ha tenido que hacer desde hace años es reestructurar la empresa estatal. “Ya se había señalado que era imprescindible una real reestructuración; no se hizo nada.

Ahora, con pésimos resultados de gestión, quieren “culminar” con una posible venta en un contexto donde el negocio petrolero tiene pingües ganancias. Vergüenza ajena y el Perú pierde”, señaló el experto.

Conocedores del tema argumentan que el principal error es la gran burocracia en esta empresa estatal, que ha crecido considerablemente en los últimos 20 años, con técnicos y profesionales que no se han actualizado y no tienen la experiencia para echar a andar Petroperú. Esto sería parte de la reestructuración que los propios directores de la petrolera estatal no han hecho desde hace décadas, y al parecer ahora llegó el momento de pedir la venta de la empresa para, posteriormente, llevarse las mejores tajadas y dejar al país sin esta gigante institución que nos puede traer muchos beneficios, si es que es dirigida como debe ser.

Además, cabe recordar que Petroperú no es una empresa pública, es una empresa de propiedad del Estado, de derecho privado. En la Ley está la autonomía de la empresa, que tiene una junta general de accionistas, como cualquier empresa.

Una de las cosas que más llamó la atención en el comunicado de los directores de Petroperú es señalar que “sería irresponsable y un acto de inmoralidad solicitar mayor financiamiento del Estado, ya que nada asegura que la empresa no retorne en el futuro cercano a solicitar más apoyo estatal”; esto pese a que son ellos los que llevan las riendas de la institución.