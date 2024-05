Ministro de Trabajo aplaude incremento salarial a congresistas, pero estanca sueldo mínimo

 El ministro Daniel Maurate admite recesión debido a la caída de la inversión privada y posterga el debate

sobre el aumento del sueldo mínimo.

 A pesar de la recesión, el Congreso aprueba un incremento salarial significativo para los legisladores,

elevando la asignación por representación a S/ 11 000.

Para no creer. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, evitó criticar la decisión de la Mesa

Directiva del Congreso de la República, que aprobó un adicional de S/ 3383 en favor de los legisladores para que este sea gastado durante la semana de representación.

“Yo no voy a cuestionar, criticar el trabajo de los parlamentarios. Lo que siento yo es que necesitamos inversión y que mucho daño nos está haciendo esta confrontación política. Yo no quiero sumarme a esta confrontación política”,

dijo el ministro en el Día del Trabajo.

Así, el titular del sector evitó criticar este monto de dinero que se destina a la “función congresal” y que ahora experimentará un incremento significativo, pasando de S/ 7617.20 a S/ 11 000, lo que representa una ‘actualización’ de S/ 3383, la cual será instaurada con efecto inmediato.

Sin embargo, otra fue su posición al ser consultado sobre la posibilidad de un aumento en la remuneración mínima vital, que en la actualidad llega a los S/ 1025 y que no alcanza para satisfacer las necesidades en los hogares del país.

“Dios quiera que podamos incrementar el sueldo mínimo este año, es nuestro mayor deseo, pero mucho depende del tema económico y también de que haya inversión. La razón principal por la cual entramos en recesión el año 2023 es porque se cayó la inversión privada”, aseveró.

En ese sentido, Maurate aseveró que el tema se podría evaluar en el segundo semestre del presente año, porque dependerá de la recuperación de la economía peruana.

“Ahora estamos saliendo de la recesión. En enero hemos llegado a un crecimiento de 1.3 % del PIB y en febrero 2.8 %. El ministro de Economía calcula que en el segundo semestre de este año podemos estar viendo si se ha fortalecido la economía cómo para ya empezar a discutir y hablar del incremento del sueldo mínimo. Ese es el momento que podemos evaluar”, comentó en TV Perú.

El titular de Trabajo reiteró que el incremento del sueldo mínimo tiene que evaluarse de manera técnica en el Consejo

Nacional de Trabajo para luego tomar una decisión.

“De hecho, ya lo he dicho, el sueldo mínimo es insuficiente y tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que esto se pueda incrementar. Pero eso depende mucho del tema económico y el año pasado no se pudo hacer el incremento porque hemos estado en una recesión y una recesión es un mal momento para aumentarlo”, añadió.

Maurate indicó que el sueldo mínimo impacta principalmente en las micro y pequeñas empresas, porque las grandes y medianas pagan más que la remuneración mínima vital.

“Las medianas y grandes empresas pagan, en promedio, más del sueldo mínimo. Entonces, ¿dónde están los sueldos mínimos? Básicamente están en las pequeñas y microempresas, las cuales están luchando por mantenerse en la formalidad”, subrayó. El aumento a la “función congresal” ha sido criticado por diversos sectores, principalmente porque el país está en recesión económica y millones de personas, como lo informó ayer este diario, ganan el sueldo mínimo y, muchos aún, menos de ello.



DATO: También el defensor

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, respaldó el incremento de más de 3000 soles de asignación por representación congresal que realizó la Mesa Directiva del Congreso. Aseguró que históricamente los salarios de los parlamentarios han sido bajos. “Hace quince o veinte años la remuneración de un parlamentario ha ido decayendo”, señaló.



BOLUARTE SE OLVIDA DE TRABAJADORES INFORMALES



A través de un mensaje grabado, la presidenta Dina Boluarte saludó a todos los peruanos que tienen

un empleo digno y formal, que suman más de 4 millones de ciudadanos en el país, pero se olvidó de

los más de 12 millones de compatriotas que laboran en la informalidad.

“Hemos superado la cifra de 4 millones de peruanos que trabajan en la formalidad. Ese es un paso

importante en nuestra lucha contra la informalidad. Hago un llamado a la unidad de todos los sectores:

los sectores privados, sectores de trabajo, construcción civil, la CGTP, la sociedad, a la academia, a

todos, para seguir promoviendo el empleo en nuestro país y continuar construyendo un Perú hacia el

desarrollo y con oportunidades para todas y todos”, sostuvo.

La mandataria además saludó la infatigable labor que realizan a diario millones de peruanas y peruanos

en el país por el desarrollo de sus familias, pero también del crecimiento económico del país.