“Chemo” del Solar amenazó irse a su casa si los clubes no prestan a los jugadores para la Sub 20

Explotó. José Guillermo del Solar, técnico de la selección peruana sub 20, mostró su malestar por no poder contar con todos los jugadores que quiere, debido a las negativas de algunos clubes y señaló que espera que esta situación se solucione.

“Cristal, Alianza, Cantolao, Universitario, Cusco FC, entiendo a los clubes, necesitan a sus jugadores también y de esos 5 equipos hay jugadores que no están con nosotros porque Cantolao tiene que jugar el fin de semana, Cristal está jugando el campeonato, a Alianza y la ‘U’ se les cruza el campeonato con la Libertadores y Cusco FC juega también el campeonato y los principales jugadores no me los dan”, dijo del Solar.

Agregó: “Espero que esto se solucione porque yo he venido a trabajar acá con la selección y a prepararla para el próximo sudamericano porque sinceramente esto no va para ningún lado. Yo no estoy dispuesto a aceptar de nuevo lo que pasó en el sub 23”.

Añadió: “Quiero trabajar con los mejores jugadores de cara al Sudamericano Sub 20 y si los clubes siguen sin prestarnos a sus jugadores, me voy para mi casa. Así de sencillo y claro. Espero se solucione en los siguientes meses”, explicó.

Sobre los jugadores Matteo Pérez Vinloff y Diego Kochen, indicó lo siguiente: “Con los dos hemos hablado con la familia. Hay interés nuestro, pero no de ellos, así de concreto lo digo. El año pasado se habló con ellos, con el padre de Matteo y la madre de Kochen, le mostramos el interés para que vengan a jugar con nosotros, tienen la edad para jugar en la sub 20, pero por el momento no les interesaba. No lo doy por cerrado, espero que esa postura pueda cambiar más adelante porque son dos chicos con muchas condiciones”, finalizó.