Patricia Benavides es ‘Wayki’ de Dina Boluarte: Testigo protegido destapa favores de Fiscal a mandataria

Testigo protegido TP1-2024 destapa favores de Fiscal a Presidenta. Contó ante Ministerio Público que coordinaron declaración de

mandataria sobre muertes en protestas sociales

Presidenta hasta habría accedido a las preguntas que debía responder como parte de las investigaciones

Toda una farsa. Un testigo protegido contó ante la Fiscalía de la Nación que la presidenta de la República, Dina Boluarte, y la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habrían coordinado todo para facilitarle a la mandataria la declaración que diera en el 2023 por las investigaciones en su contra por las muertes en las protestas sociales que se dieron entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

Se trata de la manifestación que dio el testigo protegido TP1-2024, quien aseguró que Emerson Campos Maldonado, uno de los abogados que defendía en ese entonces a Boluarte le contó al detalle cómo se gestó la declaración sobre este caso y cómo que le facilitaron hasta las preguntas que debía responder.

“Emerson Campos Maldonado me contó que, en una oportunidad, mientras se encontraba preparando a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que pueda brindar su declaración indagatoria ante la Fiscalía de la Nación, se pudo percatar que ya se tenían las preguntas que iban a ser objeto del interrogatorio y que ya se estaban consignando las respuestas para que todo sea más sencillo el día de la diligencia de la declaración”, señala parte de la manifestación, según Punto Final.

El testigo protegido agregó que otro de los abogados de Boluarte, Óscar Nieves Vela, le dice a la jefa de Estado que ella debía acudir a la Fiscalía, lo que enojó a la investigada y fue ahí cuando pidió hablar telefónicamente con Benavides.

“En ese momento, Óscar Nieves intentó explicarle que ella tenía la calidad de investigada en la carpeta fiscal en las protestas sociales, por lo que tenía que acudir a la Fiscalía, es ahí cuando la presidenta de la República, Dina Boluarte, pide hablar pide hablar directamente con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, y Óscar Vela procede a realizar una llamada, cuando contestan la llamada, la presidenta de la República, Dina Boluarte, se aleja a conversar a otro ambiente”, aseveró el testigo protegido.

La Fiscalía busca determinar la responsabilidad de Boluarte en la represión de las manifestaciones anti- gubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. En caso de una acusación, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta julio de 2026, cuando culmine su mandato.

De otro lado, un nuevo testimonio da cuenta de cómo un agente de la Diviac alertaba a la exfuncionaria de todos los movimientos que se iban a realizar en torno a las diligencias en su contra.

De acuerdo al informe periodístico de Cuarto Poder, se trata del capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Rodríguez Menacho, quien es experto en el manejo del sistema Celebrite de extracción de contenido de celulares. Horas antes de la ope- ración Valkiria I, este oficial PNP, ya había alertado a Patricia Benavides y su equipo que iban a ser allanados y que Jaime Villanueva sería detenido.

“Una noche antes de la detención de Jaime Villanueva, es decir el 26 de noviembre de 2023, aproximadamente entre las 10 u 11 de la noche, me llamó el abogado José Luis Castillo Alva y me dijo que el capitán Rodríguez Menacho le había informado que se iba a realizar un allanamiento y detención contra Jaime Villanueva; y me pidió que le avise de este operativo”, señaló.

“Yo tengo que hacer un mea culpa, yo he sido demasiado confiada de las personas, vulneraron esa confianza. La actitud de Villanueva es la de una persona que ha estado detenida y una persona detenida admite hasta lo que es falso”, dijo Patricia Benavides en entrevista con distintos programas dominicales.