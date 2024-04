Ministerio Público allana por segunda vez casas y oficinas de Raúl Doroteo y congresista dice:”complot de sus enemigos”

I

Congresista tildó al allanamiento oficinas y otras propiedades como un “show” y un “complot” por parte de sus compañeros de bancada.

Área de Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación allana nuevamente el domicilio y oficinas del congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo Carbajo. El parlamentario es sindicado de recortar el sueldo a sus trabajadores.

En un segundo operativo desplegado este jueves 25 de abril en tres lugares en simultáneo; agentes de la Fiscalía y efectivos de la DIVIAC se encuentran participando del allanamiento de la oficina del congresista Raúl Doroteo; en el seguimiento de un primer allanamiento que se realizó el pasado 15 de abril. Esta vez, los funcionarios persecutores del delito continuaron con las diligencias en su oficina, así como en una comisión especial y también sus casas en Pisco y Santiago de Surco.

Según lo reportado, efectivos del Ministerio Público y la Diviac llegaron a las instalaciones al promediar las 10 de la mañana a fin de culminar las diligencias respectivas y realizar las precisiones correspondientes sobre el allanamiento realizado la semana pasada. Es por ello, que los lugares visitados son los mismos. En primer lugar, su despacho, en el jirón Huallaga; así como la oficina de la comisión del Covid-19, la cual preside, y que se encuentra en el mismo Palacio Congresal; y de dos de sus domicilios, el primero en Santiago de Surco, en Lima; y el segundo, en Pisco, Ica.

La visita de estos agentes está relacionada con la resolución n°2 del expediente abierto por la Fiscalía de la Nación en contra de Raúl Doroteo por el delito de concusión tras las acusaciones de que también formaría parte de los congresistas ‘mochasueldos’ tras ser denunciado de haberle recortado el sueldo en su beneficio a una trabajadora. Ello, debido a que en un primer momento, las direcciones consignadas en la resolución no coincidían.

El caso contra Raúl Doroteo por ‘Mochasueldo’

Doroteo enfrenta acusaciones graves tras demandas de una de sus antiguas colaboradoras, María Morales, quien alega haber sido obligada a entregarle una cantidad significativa de dinero. El incidente tuvo lugar el 2 de enero de este año y según relata Morales, la confrontación ocurrió cuando Doroteo, acompañado por su esposa, realizó una visita inesperada a su domicilio. En el transcurso de esta, se le exigió de manera insistente la entrega de S/1.000 soles.

“El congresista me dijo ‘Morales, qué fue’ y me hizo un ademán con la mano como pidiéndome dinero, ello delante mi mamá y su esposa Elena, por lo que yo le dije que no estaba conforme y me dijo ‘todos tienen que dar, en todo caso, entrégame S/. 500.00′, por lo que yo le dije que no tenía, y que el día lunes iba a entregar. En dicho momento también le indiqué que no me parecía justo que esté entregando parte de mi sueldo”, se lee en el documento al que Infobae Perú tuvo acceso.

Descargos de parlamentario

En diálogo con Canal N, el parlamentario minimizó el allanamiento realizado por el Área de Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación este jueves en su domicilio y oficinas, pues según su criterio, “es normal” que los funcionarios públicos estén sujetos a investigaciones.

“Se les ha dado las facilidades para que puedan ellos hacer su trabajo, que es natural, normal, que cualquier funcionario público esté sujeto a investigaciones y se le haga el allanamiento. Eso es normal, no hay ningún escándalo acá. Eso es normal”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que no se trata de un segundo allanamiento, pues en la primera operación las direcciones no coincidían, lo que terminó invalidando el procedimiento. Y recalcó que, en esta ocasión, los fiscales “no han encontrado nada” en su vivienda.

Además, refirió que el allanamiento a sus vehículos y casa es “una intimidación”, pero recalcó su disposición a colaborar con las investigaciones.

Acusa a bancada de Acción Popular

Doroteo Carbajo aseguró que estos allanamientos formarían parte de un complot por parte de “sus principales enemigos políticos”, los congresistas de la bancada y el partido de Acción Popular, para retirarlo de la función pública.

“Mis principales enemigos políticos son los de mi partido Acción Popular. La bancada y los que son de mi partido. Eso lo sabemos. Yo tengo 30 años en Acción Popular, yo lo sé. Yo tengo mi padre vivo y puede señalar a cada uno de ellos, sobre todo a los dinosaurios de mi partido. Ellos quieren generar este show y tienen socios estratégicos dentro del Congreso”, expresó.