“Todo es en verdes”:Fiscal habría pedido dinero porarchivar denuncia a congresista

Bajo la clave de CE 01-69-2023, la Fiscalía de la Nación ha recibido el relato detallado de un colaborador eficazo sobre cómo la congresista de Alianza para el Progreso, Magaly Ruíz, habría negociado con el fiscal Richard Rojas «las gestiones necesarias» para que su caso penal conocido como ‘Mochasueldo’ termine en el archivo. Como se recuerda, la denuncia del programa Punto Final de Latina sobre cómo la congresista Ruíz recortó el sueldo de sus trabajadores abrió una carpeta penal en el despacho de la Fiscalía de la Nación. Según el CE 01-

69–2023, el fiscal Richard Rojas y su hermano, citaron a Ruíz y a uno de sus trabajadores en el domicilio de la congresista el 10 de marzo de 2023 para ofrecer su ayuda a cambio de contrataciones y dinero. «Richard David Rojas Gómez indicó bueno, he revisado el caso, de lo que tengo periodísticamente, tenemos que esperar las notificaciones de fiscalía para ver qué fiscal va a asumir el caso, yo me

puedo encargar de buscar quién es el fiscal y en base a eso podemos tener una línea más clara de lo que se nos viene en el proceso», cuenta el colaborador eficaz.

Sin embargo, esto no iba a ser gratis. El testimonio en el Ministerio Público señala que el fiscal Rojas pidió tres cosas: que contraten a sus dos hermanos y, en segunda instancia, dinero en dólares. Para poder ayudarlos tengo que hacer unos requerimientos, el primero es que mi hermano Alex sea contratado en su despacho como asesor principal, y mi otro hermano que tengo en Trujillo, sea contratado como auxiliar, coordinador o asistente«, dijo el fiscal Rojas, según el colaborador.

A lo que la congresista Magaly Ruíz, siempre según el colaborador, respondió: «Es imposible contratar a dos familiares en un mismo despacho, además es difícil que su hermano asuma la responsabilidad de la asesoría del despacho, pero le doy la opción de ser técnico del despacho». Alex Rojas, el hermano del fiscal, por su lado, replicó: «No, yo debo asumir la asesoría principal»; pero la congresista contraofertó: «eso no se va a poder, porque no tienes la experiencia, pero puedes ser asesor II del despacho».

Allí, el fiscal Rojas intervino en la negociación. «Bueno, si va a ser asesor II y mi otro hermano no va a ser contratado, se me tiene que reconocer mi trabajo de gestión en el proceso, además que se deberá pagar los requerimientos de gestión que se necesiten internamente», explicó.

Según el testimonio en Fiscalía, Magaly Ruíz aceptó: «Está bien, me indica cuánto es el efectivo en soles, a lo que Richard Rojas Gómez refirió: ‘No, en soles no, todo es en verdes’”. Y el hermano del fiscal, puntualizó: «Tiene que ser inmediatamente, sino, no hay favor». Rojas confirmó con la cabeza. La reunión habría terminado cerca de las 4:30 p. m. Al mes siguiente, efectivamente, Alex Rojas fue contratado en el cargo de confianza de asesor II por S/ 9 mil mensuales en el despacho de la congresista. Hasta el momento ninguno de los implicados ha querido declarar, incluso el fiscal Richard Rojas, quien recientemente ha archivado la investigación contra la ex primera dama, Pilar Nores. Rojas también tiene a su cargo la investigación por lavado de activos contra Vladimir Cerrón, su madre y otras personas. Por estos graves hechos, ahora la congresista, el fiscal Richard Rojas y su hermano tendrán que enfrentar una nueva investigación penal. La Fiscalía de la Nación ha abierto una nueva carpeta por estos hechos bajo los delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible.