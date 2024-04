Postergan paro en Piura:Para evitar protesta gobierno ofreció ejecución inmediata de obras de saneamiento, puentes y salud

Pero, la reunión solo ha aumentado la expectativa de la población piurana sobre la ejecución de proyectos en la región que es la segunda más poblada del país. Durante cuatro horas, y encabezados pro el primer ministro Gustavo Adrianzén, el gobernador regional, congresistas por el departamento y alcaldes provinciales y distritales intercambiaron propuestas y alternativas de solución, enfatizando que no se debe postergar más la ejecución de los proyectos pendientes desde el año pasado, especialmente el saneamiento de los asentamientos humanos.

Sin embargo, los alcaldes participantes en la reunión dijeron que el acuerdo del paro regional sigue vigente: ”solo se ha postergado, si Dina no cumple paramos de todos modos” señalaron.

HANIA LA AGITADORA

La protesta empezó a gestarse en marzo pasado cuando la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuéllar decidió anular el concurso convocado por el Programa Nacional de saneamiento Urbano (PNSU), para la ejecución de la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en los asentamientos humanos de los

distritos de Piura y Castilla, que beneficiaría a 96 asentamientos humanos con una inversión de 578 millones de soles.

La licitación, esperada con gran expectativa por sus beneficiarios, ya se había anulado una vez y se esperaba que fuese aprobada para que las obras se inicien de inmediato. Pero, con lo que no contaban los piuranos era con la fobia anti china de la ministra que la ganadora era una empresa de esa nacionalidad, reprendió al personal del PNSU y anuló el concurso por segunda vez. No se dio cuenta, pero ahí empezó a arder Troya.

Los pobladores presionaron al alcalde provincial, Gabriel Madrid, para que no procediera la postergación y anunciaron un paro provincial. Por supuesto, la Pérez de Cuéllar no cejó y, a la provincia de Piura, se unieron otras de la región que plantearon que el paro tuviese una plataforma más amplia, por la falta de inversiones importantes, sobre todo las obras por emergencia.

“Piura está olvidada por el gobierno central. Por eso, si tenemos que ir a un paro regional, lo haremos”, dijo Madrid, reclamando que se cumpla con la ejecución de los 875 millones de soles comprometidos, pero no invertidos en la región y criticó la displicencia el gobierno recordando como ministra de Vivienda tuvo que ser cargada en balsa por algunos pobladores para evitar mojarse cuando intentaba cruzar una zona afectada por las lluvias. Ante este panorama no ke fue fácil a Dina convencer a los alcaldes. Tras la cita en Lima, despachó a Piura a los viceministros de Agricultura, Vivienda, Transportes y Salud, para

que se reunieran con ellos y prepararan la llegada de los ministros, lo que ocurrió ayer, con presencia del propio Adrianzén.

La primera en exponer fue la titular de Vivienda quien trató de justificar el retraso de la obra para los asentamientos humanos y anunció que había nombrado un nuevo comité y que, de todas maneras, la adjudicación se realizaría en junio y que las obras se iniciarían en julio. Además, ayer ya habían salido publicadas las convocatorias a dos obras menores del PNSU en Piura. Por su parte, el ministro de Transportes Raúl Pérez Reyes informó que la construcción del estratégico puente Carrasquillo ha sido encomendada al SIMA y que se iniciará de inmediato, lo mismo que once puentes. Y el ministro de Salud, César Vásquez, aseguró la construcción del Hospital de Alta Complejidad.

NO ES SUFICIENTE

Sin embargo, en opinión de las autoridades regionales, el paquete llevado no resuelve todos los problemas. Al respecto, el gobernador regional Luis Neyra reclamó priorizar un proyecto de sedimentación, reforestación y construcción de represas en la región, para proteger a la población ante el riesgo de inundaciones y huaicos. Dijo que el pedido se había elevado a la ARCC, pero que esta entidad “ni siquiera ha llegado a hacer el perfil”, por lo que debería intervenir la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura. “Esperaremos que ahora si se haga”, concluyó.