Le gritan “¡Fuera mentirosa!”a Dina Boluarte: Y ella responde: “Los odios no nos van a detener

En una ceremonia en el Hospital Arzobispo Loayza de Lima. En su discurso, la presidenta se encontró con un panorama adverso que precipitó sus declaraciones

La presidenta Dina Boluarte reapareció ante la población en un acto público luego de más de una semana, tras protagonizar el caso de los relojes Rolex. La mandataria hizo acto de presencia con motivo del lanzamiento del ‘Plan Hospitales Bicentenarios’ en el Hospital Arzobispo Loayza, y no se esperó el abucheo de un grupo de pacientes, familiares y trabajadores, que hicieron un acto de protesta pidiendo su salida del cargo.

Un grupo de manifestantes conformados por pacientes, trabajadores del nosocomio y hasta pacientes, le gritó “mentirosa”.Los gritos de los manifestantes se filtraron en pleno discurso de la mandataria, el cual fue transmitido en vivo por TV Perú, que transmitió todo el discurso de inauguración de la mandataria que se dio durante la mañana de este lunes 15 de abril. La presidenta, que se percató del escándalo, dio inicio a sus primeras declaraciones con la frase “no nos vamos y aquí estamos firmes, dignos y fuertes”, como un intento de acallar las voces en contra de su gobierno.

La actividad contaba con la participación de todo el plantel médico del Hospital Arzobispo Loayza, que se encontraba atento a las declaraciones de la mandataria. Un fuerte cordón policial se instaló en el patio central del nosocomio, donde se había instalado un estrado. Pero las medidas de seguridad no fue suficiente para aminorar los gritos no solo de pacientes y familiares; sino también de técnicos y trabajadores que habían aprovechado el discurso de la mandataria para exigir su salida del cargo. “¡Fuera, mentirosa!”, se escucha decir de fondo como respuesta a la mandataria.

Ante esta afrenta, la presidenta optó por responderles por medio de su discurso: “Los gritos, o los odios a la patria no nos van a detener y aquí estamos firmes por la salud de todos los peruanos. (…) Acá no hay espacio para odios, acá no hay espacio para mediocridades y aquí estamos, avanzando en el desarrollo de la patria”, anotó la presidenta.

Es ante estas acusaciones, que la mandataria señaló: “Donde antes había desidia y olvido, hoy tienen un gobierno que actúa, que trabaja, que destraba. Un Gobierno comprometido, responsable y al que nada le distrae y nada distraerá, y que, la lucha contra la corrupción y los corruptos se mantiene con las manos limpias”.

LOS ROLEX

Sobre el caso Rolex, recientemente se revelaron algunas declaraciones que brindó Boluarte a la Fiscalía.

En ese sentido, a mandataria detalló ante el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le ofreció el primer reloj Rolex cuando la visitó en el despacho presidencial, aunque no precisó la fecha ni las circunstancias.

De igual manera, la jefa de Estado reconoció que el gobernador ayacuchano quiso regalarle una pulsera Van Cleef de 94 brillantes, pero que no aceptó. No obstante usó la joya en varias ocasiones incluyendo los actos por Fiestas Patrias como el mensaje a la Nación.

“En su interés de que su amiga Dina se viera bien, vino días antes del 28 de julio a Palacio y me dijo: ‘hermana usa esta pulsera, quiero verte bien’, le dije: ‘Wilfredo muchas gracias, no voy a aceptar’, me dijo: ‘Úsalo las veces que necesites, usas y luego me las devuelves, úsalas, es la pulsera Van Cleef’”, narró Boluarte, según cuenta el programa Punto Final.