¿Los celulares inteligentes nos espían?

Por: Ing. Patricio A. Bracamonte

(Especialista en Sistemas de Gestión Eléctrica)

Una muy buena amiga de mi esposa, llegó la semana pasada de visita a la casa y nos anunció que se divorciaba, como parte de la conversación en la sala de nuestra casa, le consultamos a nuestra Alexa (dispositivo de Amazon de voz en la nube), ¿Qué hacer para divorciarnos en el Perú? Y nos dio una respuesta general del proceso, siguió la conversación en la sala por un rato hasta que nos despedimos.

Posteriormente, y para sorpresa nuestra, empezamos a recibir anuncios en celulares y PC’s de abogados especializados en divorcios, y otros artículos y anuncios relacionados con este tema, la pregunta que nos hicimos “ ¿los dispositivos de voz como celulares nos espían?.

La respuesta corta es todo depende de los permisos que activamos o aprobamos como propietarios de los teléfonos celulares. Y aquí me atrevería a indicar, que la mayoría de los usuarios de aplicaciones en nuestros celulares, no entendemos los permisos que autorizamos para el uso de estas aplicaciones, y muchos usuarios nunca leen los términos y condiciones de privacidad de las aplicaciones que se instalan en el móvil.

En nuestro medio aun la educación y compresión de la internet y sus usos es muy básica para leer estos contratos de usos y permisos de las aplicaciones en nuestros dispositivos comunicación e información.

Por otro lado, estas costosas aplicaciones, que requieren grandes inversiones en sus desarrollos y mantenimientos para estar disponibles para nuestro uso, por otro lado estos gigantes de las comunicaciones, manejo de datos y valores agregados de las aplicaciones que usamos, obtienen ingresos maximizando el uso de los datos obtenidos de sus usuarios y comercializando este información útil para diferentes industrias públicas y privadas entre otras aplicaciones, como siempre me decía mi abuelita “ no hay lonche gratis hijito”.

Cuando accedemos a una aplicación por nuestros móviles, como Facebook, Instagram, Waze, Tiktok, Whatsapp, etc, el usuario debe dar permisos para instalar la aplicación entre otros, permisos para acceder a sus contactos, cámaras, gps geo-ubicación, micrófonos, otros. Muchos de estos permisos a veces no son necesarios para el uso de la aplicación, pero los desarrolladores piden más de lo que requieren, como uso del micrófono, adelantándose a un desarrollo futuro para no tener que solicitar este permiso y prefieren hacerlo desde el principio.

Como podrán ver, los dueños de las aplicaciones, sacan provecho de estos permisos, y convierten voz en texto, videos, fotos que a su vez almacenan en grandes bases de datos creando información de la data recolectada, la cual posteriormente podrá ser usada para respuesta a diferentes necesidades del marketing, industria, medicina, sociales entre otros, organizando perfiles de búsquedas, segmentando la información y usuarios relacionándolos con diferentes proveedores de servicios y suministros mejorando la eficiencia y resultados buscados. Inclusive para las campañas presidenciales, los perfiles políticos de las personas se pueden definir, clasificar, ubicar, dando la oportunidad a los candidatos de enfilar sus discursos y propuesta de mejor manera, y sembrado discursos para cada perfil, dando resultados sorprendentes en algunas elecciones de los países más poderosos del mundo.

Como usuarios de las aplicaciones sobre los celulares y computadores, debemos demandar mas transparencias y menor complejidad de los textos sobre los términos y condiciones de las aplicaciones, se debe exigir mejor legislación enfocada a mejorar la privacidad de las personal e instituciones, presentado de manera más clara los métodos de recopilar estos datos privados y personales de sus usuarios.

Desde el lado de empresas como Apple, aseguran que tienen grandes retos en que sus usuarios entiendan en sus contratos de uso, todos los aspectos relacionados con su privacidad, Apple exige a todos sus desarrolladores sobre su sistema operativo IOS, que ofrezcan tres opciones al propietario del móvil: permitir el acceso al micrófono siempre, nunca o solo cuando use la aplicación y esté en funcionamiento, aquí cuando el usuario decide cerrar la aplicación, entonces todos los accesos a las prestaciones de la aplicación en el móvil están cesadas y por lo tanto también el acceso a su geolocalización, cámara y micrófono.

En el caso de las aplicaciones de reconocimiento de voz, un servicio lanzado por Google o Apple permite activar búsquedas de información pronunciando algunas palabras, como Hey Google o Oye Siri, y continuar con la solicitud, como, por ejemplo; ¿Alexa que hora es? Y responde con la hora, y otras preguntas mucho más complejas a las que da respuesta.

Pero esto no quiere decir que el sistema esta escuchando las 24 horas del día, lo que sucede es que el sistema esta predispuesto a reconocer estas dos palabras claves, inician el proceso de información y mandan al servidor en la nube para dar respuesta, sin estos sonidos claves el móvil permanece inactivo sin escuchar y grabar la información de su entorno, esto lo afirmaron los desarrolladores de aplicaciones sobre Google.

De este modo tanto las preguntas por escrito como verbales quedan registradas en los historiales de las cuentas de cada persona realizadas a través de su móvil o dispositivo, permitiendo al usuario acceder a su historial de así desearlo. es importante resaltar que Apple como Google, indican que no espían ni escuchan las conversaciones, y advierten que desde sus tecnologías cada usuario si lo desea pude desactivar el almacenamiento de audios y eliminar su histórico.

En el caso de Apple, no existe un registro de las búsquedas realizadas por voz porque Siri no está asociado al ID (cuenta) del usuario. Cada vez que se hace una petición de información por voz, el móvil genera un código para contactar con los servidores externos. Apple no puede saber qué usuario ha hecho la consulta.

Regresando al inicio de este artículo, el divorcio de nuestra amiga, y la pregunta a “Alexa” por su procedimiento de divorcio, y deslindar si nos espían los celulares, concluimos que las aplicaciones de chabot (software preprogramado para responder con inteligencia artificial sin necesidad de intervención humana) son los responsables de toda la información recibida en nuestros dispositivos ofreciéndonos diversos servicios relacionados con el divorcio, que afortunadamente o desafortunadamente está siguiendo nuestra amiga con el apoyo de las aplicaciones que le recomendaron múltiples servicios para este fin. (pbracamonte@soltec-corp.com).