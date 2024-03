Dina Boluarte por caso Rolex: no acudió a Fiscalia, se niega en Palacio, y cierra acceso a su casa

PRESIDENTA SE CONVIERTE EN JUDAS FRENTE A LA FISCALÍA Y OBSTRUYE PESQUISAS EN TORNO A LOS TRES LUJOSOS RELOJES ROLEX QUE POSEE

Me negarás tres veces. Fiscal adjunto supremo reveló que Mandataria no acudió al Ministerio Público, además de no recibir a los fiscales en su domicilio ni en Palacio de Gobierno.Despacho presidencial emitió un comunicado en medio de confusiones, con los ministros.

PRIMERA NEGACIÓN

Según dio a conocer el representante del Ministerio Público, la diligencia estaba programada para el martes 26 de marzo; sin embargo, la mandataria no acudió.

SEGUNDA NEGACIÓN

Luego, los fiscales acudieron al domicilio de la jefa de Estado, pero no se les abrió la puerta.

TERCERA NEGACIÓN

El fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza afirmó que un efectivo de la División de Seguridad indicó que serían

recibidos en Palacio de Gobierno. No obstante, esto tampoco ocurrió. “Ante la inasistencia del día de ayer de que la señora concurra a exhibir los 3 relojes que habría

usado, nosotros hemos acudido por orden del señor fiscal de la Nación a su domicilio para efectos de llevar adelante esa diligencia de exhibición, sea con ella o con una persona que ella designe. Sin embargo, hemos ido a su domicilio, hemos levantado el acta correspondientey no nos han abierto la puerta. Hemos ido luego, porque el comandante de la División de Seguridad se comunicó en ese momento y nos indicó que podíamos ir hasta la Presidencia, que en el lugar nos iba a recibir; sin embargo, tampoco nos ha recibido”, indicó el fiscal.

Al ser consultado respecto si se podría ejercer una acción coactiva, como un eventual allanamiento, el fiscal Hernán Mendoza aseveró que están “agotando los métodos que como Ministerio Público tenemos”. “Lo que sigue va a ser consecuencia de ello”, apuntó.

En otro punto, el magistrado precisó que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, ha sido citado como testigo en el caso. Dicha autoridad adquirió un Rolex idéntico al que poseería la presidenta Boluarte.

“Voy a ser enfático, esta es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta, yo no tengo nada que ver absolutamente en

este tema (Rolex), con eso termino”, declaró Oscorima a la prensa, intentando desmentir los señalamientos respecto a que estaría detrás de la colección de lujosos

relojes de la mandataria.

DECLARACIÓN DE

BOLUARTE TAMBIÉN

SE FRUSTRÓ

La declaración indagatoria de la presidenta Dina Boluarte estaba programada para ayer. Sin embargo, la defensa de la mandataria solicitó reprogramar la diligencia, frustrando también esta diligencia. “Entre las diligencias ordenadas estaban recibir

la declaración de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra y también la exhibición de al menos 3 de los relojes que estaban comprometidos en la investigación. Ambas diligencias se han visto frustradas por inconcurrencia de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra que tenía programado el día de ayer a las 2:30 de la tarde y el día de hoy a las 9:30 de la mañana”, dijo el fiscal Hernán Mendoza ante el grupo de trabajo.

La mandataria estropeó su declaración pese a que el viernes 22 de marzo, en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno, aseguró que “ante el Ministerio Público (…) estaré, como siempre, diciendo la

verdad”.

El fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza se retiró de la sede del Parlamento sin dar declaraciones a la prensa. Invocó la reserva de la investigación. Posteriormente, el despacho presidencial emitió un escueto comunicado en el que indicó que los fiscales solo fueron “atendidos” y recibieron “una notificación dirigida” a Boluarte.

SEGUNDA MOCIÓN

DE VACANCIA

El legislador Roberto Sánchez anunció que su bancada, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, impulsará una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, investigada por presunto enriquecimiento ilícito a raíz del destape de su colección de relojes de lujo, incluido al menoscuatro Rolex.8

Se trata del segundo pedido de destitución en una semana, después de que Perú Libre empezara a recolectar las 33 firmas necesarias para respaldar el documento que redactó. Sánchez comunicó la decisión horas después de que el fiscal supremo Hernán Mendoza revelara que Boluarte no acudió a la citación del Ministerio Público para testificar sobre la investigación preliminar del caso.