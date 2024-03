Humores y sudores del Congreso

En Otro Lenguaje

Por: Jaime Asián Domínguez (*)

Este Congreso de “Padres de la Patria” acusados de violación, “Niños” con adicción al biberón de la componenda y “mochasueldos” compulsivos, entre otros especímenes de la desvergüenza, es una desgracia total para el país. Encima ha tenido el cuajo de aprobar el retorno a la bicameralidad con reelección inmediata incluida para eventualmente seguir prendido de la mamadera. Y, claro, para estas cuchipandas de poder se entremezclan sin ningún asco rojos, naranjas, amarillos y todo el arcoíris político.

Lean estas muestras de lenguaje impropio y díganme si no extrañan a Martha Hildebrandt para que los ponga en su sitio con alguna sentencia de su famosa habla culta. “Todas se ponen sostenes con relleno y Patty Juárez no es la excepción, tiene unas teti… Ya las miré bien, ya”. Una creación de Juan Carlos Lizarzaburu, discípulo de Keiko Fujimori en Fuerza Popular. O sea, este señor no va a su curul a legislar en favor de los peruanos en el extranjero sino a pasar revista con ojos lujuriosos a sus colegas mujeres.

“Para ser más ilustrativa, ¿qué pasaría si dijera que he chequeado a los congresistas, les he mirado a los pantalones y hay varios que la tienen chiquita? ¿Qué dirían? Son chipis y puedo señalar este y este”. Una contrarrespuesta de otra deslenguada como es Susel Paredes, la defensora de la belleza de Sigrid Bazán. Sin desdeñar a los callejones, ni en las peleas de callejón se escucharía tanta coprolalia y carga sexual juntas. El cantante William Luna debería exigirle regalías por derechos de autor.

“Cuando sucedió lo del congresista (Juan Carlos Lizarzaburu), ella (Susel) lo dijo explícitamente: ‘Yo les he visto, yo les he visto, refiriéndose al miembro viril de los varones del Congreso, yo les he visto a todos y les puedo decir que la tienen chiquita’. Disculpe, ¿eso no tiene sanción? Eso lo ha dicho la congresista”. Rosangella Barbarán poniéndole su recutecu a la versión original para defender lo indefendible ante la Comisión de Ética, ni más ni menos.

Por lo mismo, para la mayoría de la población no tenemos Congreso sino Chongreso y esto algún día tiene que cambiar.

(*) Periodista y Consultor de contenidos



