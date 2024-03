Alerta: Estos son los congresistas que firmaron a favor de librar a Fujimori de crímenes de lesa humanidad

BUSCAN QUE FUJIMORI NO REPARE ECONÓMICAMENTE. / MOYANO IMPULSA DICTAMEN CONTRA LOS D.D.H.H.

/ CONGRESO CON 95% DE APROBACIÓN SE ASFIXIA.

En la época más oscura del parlamento peruano, nuestros congresistas no dejan de avergonzarnos

con propuestas de leyes jaladas de los pelos que favorecen solo a intereses de sus partidos políticos,

alguna bancada y hasta pretenden leyes con nombre propio.

El Congreso de la República sigue dando tumbos sin ninguna dirección que incluyan respuestas a las necesidades reales de la población. El protagonismo la tiene la bancada de Fuerza Popular que, aprovechando su mayoría, y en alianza con otras bancadas de su sesgo ideológico e intereses comunes, presentan iniciativas que nada tiene que ver con la razón; todo lo contrario agrieta y polarizan más a la población peruana.

El Dictamen de Impunidad

La congresista Martha Moyano preparó un dictamen que lesiona cualquier sentido de defensa de los derechos humanos en la historia de los tratatos internacionales de la región, yendo incluso contra la no retroactividad de las leyes con los delitos.

La congresista investigada por la Fiscalía promocionó en el tiempo “el dictamen de la impunidad”, dicho documento cobró vida cuando catorce congresistas la aprobaron sin vergüenza alguna y con toda la falta de cordura que muestran fríamente, sin respetar a miles de deudos que incluso no encuentran aún los cuerpos de sus familiares desaparecidos

durante la dictadura de Alberto Fujimori.

Es así que Fuerza Popular logró ayer la aprobación del dictamen de impunidad para hechos que califican como delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Fujimori y Montesinos. No es algo que pueda beneficiar a la población, solo tiene un nombre: impunidad con nombre propio, salvar a Alberto Fujimori de sus delitos de lesa humanidad, y por lo tanto inhibirlo de pagar económicamente las reparaciones civiles al Estado.

Los catorce firmantes

Fueron catorce congresistas que firmaron a favor de este dictamen, planteando que nadie sea procesado por delitos

de lesa humanidad si los hechos ocurrieron antes del 1 de julio del 2002. Refréguese los ojos, estimado lector de Diario

UNO, tal como lo lee es el dictado de estos “padres de la patria”.

Así, fue aprobado el dictamen de la impunidad, un proyecto de ley, que luego pasará a una votación mayor, para hechos que califican como delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002 en Perú.

Los 14 votos a favor, de la bancada Fuerza Popular y sus satélites, fueron: Martha Moyano, Alejandro Aguinaga, Eduardo Castillo, Héctor Ventura, Patricia Juárez (Fuerza popular). María Alva Prieto, de N/A (ex

AP). Gladys Echaiz, Alejandro Muñante (Renovación Popular); Eduardo Salhuana (APP); Luis Aragón (Acción Popular);

José Elías Ávalos (Podemos Perú); Alejandro Cavero (Avanza País), Héctor Valer (Somos Perú); y Juan Burgos (Unidas y

Diálogo).

Reacciones

Según Patricia Paniagua, fundadora de espacio Memorias Valientes, este dictamen de Moyano es negacionista: “Es un inconstitucional dictamen, promovido por el fujimorismo, que pretende impunidad de delitos de lesahumanidad y niega a víctimas y ciudadanía su derecho a verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

MEMORIA frente a intentos de torcer la verdad y cambiar la historia.” Cabe recordar que el fujimorismo es el principal perpetrador de delitos de lesa humanidad en los noventas, y esta vez, como una de las bancadas con mayoría, impulsa sin rubor, mediante una alianza con algunas bancadas de derecha, para que estos delitos queden impunes.

Grosero intercambio de favores

Recuérdese que las bancadas están aliadas y trabajan a cambio de lograr leyes que favorezcan a futuros empleos y repartijas de poder en el mismo Parlamento. Acuérdese que eligieron reelejirse, en el caso de que el pueblo vote por ellos, en las próximas elecciones. Esto, irrespetando lo que la población eligió en el referéndum del 2018.

También trabajaron en bloque para inhabilitar a dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia, saltándose algunas

vallas legales, polémicas, como manda el reglamento. En el caso de Inés Tello, el congresista Pepe Luna no debió votar, según la norma que impera sobre cualquier tipo de acuerdo, pues tiene rango de ley constitucional. El Congreso de la República, con una desaprobación del 95%, se pone al borde del abismo alejándose cada vez más de lo que necesita el país. Representa a algunos poderosos y no a todos los peruanos, unidos en su intención de favorecer a Alberto Fujimori para enterrar en profundas fosas del olvido sus delitos de lesa humanidad.