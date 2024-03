Yaziré Pinedo: Hermano de Dina Boluarte le ofrecía US$ 200 mil por videos calentones con expremier

Dina Boluarte sabía de videos comprometedores entre Alberto Otárola y Yaziré Pinedo.

Los chats y videos presentados por la allegada del expremier son parte de un paquete de información que está dispuesta a entregar a la Fiscalía



Salen a la luz más revelaciones de Caso Otarolita. En una entrevista para Cuarto Poder, la contadora Yaziré Pinedo reveló que el exjefe de Gabinete, Alberto Otárola, la visitó en su departamento de Lince una noche de marzo de 2023, después de ser presionada por el exdirector de Cofopri (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal), César Figueredo, para que mantuviera esa cita como parte un supuesto complot que desató la salida del expremier.

Pinedo indicó que Figueredo la buscó como una operadora para que, debido a su cercanía con Otárola —con quien mantuvo una relación amorosa—, lo ayudara a llegar a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). “[Figueredo me dice] ‘tienes que traerlo a tu casa sí o sí. […] Llámalo y dile que tienes esto. Que venga a tu casa y que venga a revisar el video”, dijo.

Según su versión, en una reunión previa ya le había compartido al expremier las intenciones de Figueredo, actual secretario general de Perú Primero, el partido del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020). Sin embargo, la repuesta para el cargo en Sunarp había sido negativa.

“[Otárola] fue a mi casa. Ahí vuelve a decir que no. Se retiró. Le pedí que, por favor, no mencionara nada de esta visita […] Ese día a él lo grabaron. Fue una reunión breve, no duró ni quince minutos, creo”, indicó al dominical antes de señalar que el expresidente y su mano derecha grabaron esa visita, pese a que él lo niega. Ella misma tiene una copia de video, según su declaración.

“Ahí es donde se arma el complot. Porque te tengo a ti y lo tengo a él. Si no me dan lo que estoy pidiendo, se joden”, continuó. En agosto del 2023, Pinedo se reunió con Figueredo y Vizcarra para mostrarles dos videos: uno donde Otárola le pedía su curriculum vitae para ofrecerle trabajo y una videollamada íntima. “El objetivo de estas personas no era yo. [¿Y qué dijo Vizcarra?] Está buena esa información”, precisó.

El 19 de septiembre acudió a otra cita con ambos, pero esta vez, de acuerdo con el reportaje, Vizcarra implicó en el plan al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. Fueron al menos cinco reuniones afines. Cuarto Poder también difundió un chat del 15 de enero de este año en el que este último le ofrecía aparentemente US$ 200 mil por el material.

Yaziré Pinedo: Si el enano sale del Gobierno ahí sí puedes entrar

César Figueredo: Mientras esté solo tú lo puedes sacar, suelta algo fuerte

Yaziré Pinedo: Ese Nicanor bruto, pues, ha debido de contactarse, ahora en silencio lo podrían sacar

César Figueredo: Si yo le paso directamente a su mano, él lo saca sin hacer bulla […] Si Dina es presidenta es porque tú todavía no has detonado la bomba jajaja. Están duplicando la oferta a 200.

La contadora confirmó que el hermano de la jefa de Estado estaba interesado en obtener esos registros. “Supuestamente, en silencio, podrían sacar [a Otárola], por ejemplo, que el señor Nicanor vaya a adonde su hermana y le diga: mira, hay esto, sácalo. Nicanor ofrecía 200 mil dólares para que le den los audios y videos”, remarcó.

Ese material forma parte de un paquete de información que está dispuesta a entregar a la Fiscalía. Figueredo ha negado esa coordinación para que Pinedo reciba al expremier en su departamento. “¿Siendo un premier, cuya seguridad está a cargo del Estado peruano, va a dejar que se le siga? Por el amor de dios, pues”, cuestionó. Boluarte, por su parte, ha rechazado que su hermano esté involucrado en una conspiración contra el que fue su número dos.

“Lamento mucho la noticia que salió en Panorama el domingo por la noche. […] Lamento mucho que se le tuvo que pedir la renuncia al señor Otárola, a quien le doy las gracias por habernos acompañado en esta travesía. […] Sin embargo, también digo que ese complot se viene desmoronando porque el señor Vizcarra, Figueredo y mi hermano no se conocen. Entonces, ¿de qué complot hablan?”, dijo en una rueda de prensa.

PRESIDENTA SABIA DE LOS VIDEOS

La presidenta Dina Boluarte fue informada de la existencia de unos videos comprometedores protagonizados por su exmano derecha, Alberto Otárola, gracias a una información que le alcanzó su hermano Nicanor, según un informe difundido este viernes por Hildebrandt en sus trece, que cita fuentes del Ejecutivo.

La revista de investigación conoció que un día después de que Panorama difundiera una conversación privada entre el expremier y la contadora Yaziré Pinedo, su expareja beneficiada con contratos estatales, Boluarte habría visualizado incluso una grabación con contenido sexual.

Las imágenes, de acuerdo con una fuente gubernamental, muestran a Otárola junto a Pinedo en una situación íntima. “Amor, ¿por qué me grabas?”, le diría el exjefe de Gabinete mientras la joven atinaba a reírse. Ese registro precipitó una caída hasta entonces improbable.

El 19 de septiembre pasado, Pinedo se presentó ante la comisaría de La Victoria para denunciar la pérdida de su iPhone en los alrededores del centro comercial ‘Polvos Azules’, de acuerdo con la denuncia policial obtenida por el semanario. Hasta ahora ella no ha hecho referencia a la denuncia, aunque bien podría haberse referido a la posibilidad de que los videos fueron eventualmente extraídos de su celular perdido.

LA CONTADORA:

Sin expertise ni trayectoria, Pinedo consiguió dos primeros contratos con el Estado en 2018, uno en 2022 y otros dos el año pasado, después de visitar personalmente a Otárola. En total, de 2018 al 2023, se embolsó un total de S/ 85.000 del erario nacional.