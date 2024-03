Medios de comunicación del gobierno ignora expresión cultural demiles de jóvenes que marcharon por el Día Internacional de la Mujer

Colectivos de mujeres recorrieron las calles de Lima para alzar su voz contra un país clasificado en extremo como

patriarcal, machista, y violentista contra el género.

Lo que prometen nuestras autoridades hacer como política de Estado, es decir fomentar la igualdad de los derechos de la mujer en una fecha tan importante, el Gobierno acaba de hacer todo lo contrario: invisibiliza a las mujeres.

Para el gobierno de Dina Boluarte y el criticado Gabinete Adrianzén, el día internacional de la mujer, conmemorado todos los 8 de marzo de cada año, no existe como expresión en las calles, y menos para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

De espaldas a la realidad

Así, nuestras autoridades se comportaron como los policías que no reciben los partes de las denuncias por violaciones de la víctima amoratada de golpes; la violada que ve su acta no proceder en los juzgados; la prostituida, contra su voluntad, que no puede hacer nada contra los sicarios y delincuentes que les cobran bono, extorsionándolas. Igual de invisibilizadas ante la ley, igual es el Gobierno con las manifestaciones de miles de mujeres.

Discriminadas

Se supone que es una fecha mundial, donde los colectivos juveniles proclaman libertad e igualdad en defensa de las mujeres, marchando ayer en la capital con paz, tranquilidad, y alegría. Fueron discriminadas por el aparato mediático estatal que pertenece a todos los peruanos. Desaparecidas de la escena noticiosa.

Se desenmascara política de Estado

Esta una posición de principios, una nueva política de Estado que anula la libertad de millones de mujeres peruanas que se sienten identificadas y que tienen el derecho a informarse de lo que ocurre en el país, ya sea en Lima, como en las regiones.

Contra Dina y Keiko

En medio de la marcha, los colectivos feministas no cesaron de criticar al gobierno de turno. Con el conocido himno del pueblo Esta democracia, ya no es democracia, Dina asesina el pueblo te repudia, vitorearon enérgicamente en la avenida Arequipa. Portando megáfonos, las mujeres, en su mayoría jóvenes entre los 18 y 40 años vestidas con pañoletas moradas, pancartas, tambores, y banderolas, aplaudían al unísono con cánticos reivindicativos.

Medios del Estado: cero

Los medios de comunicación del Estado, obedientemente uniformizados, se destacaron por la ausencia informativa de la marcha que se desplegaba en verdaderas masas humanas.

Revisando las redes de X de las cuentas de la agencia de noticias Andina, TV PERÚ, Radio Nacional, no actualizaron nunca sobre el suceso. Los ministerios también corrieron esa suerte lesionando el derecho de los peruanos a la información. El Ministerio de Cultura, y el Ministerio de la Mujer, solo dieron a conocer el aspecto frío y desolador de un auditorio donde se mostraban las plásticas autoridades en el evento, donde Dina Boluarte, Leslie Urteaga (Ministra de Cultura), y Nancy Tolentino (Ministra de la Mujer), se juntaban sin el calor de la gente. Televisión privada también los negó

También sorprendió que la televisión privada no transmita en microondas la gran marcha del 8M, en vivo y en directo, un día del año tan representativo para la igualdad de las mujeres en el mundo, pues Canal N solo reportó marchas en el extranjero. Canal N, el medio de comunicación del grupo el Comercio, actuó como canal del Estado; disfrazado de TV Perú sin ningún “en vivo”, con los informes de las marchas feministas en Chile o México, sin informar que, en las calles de Lima, en ese mismo momento cientos de miles de jovencitas caminaban por toda la avenida Arequipa hasta llegar al parque Kennedy, de Miraflores, para dar a conocer la dura realidad en el Perú, pues el feminicidio, la brecha salarial, la explotación sexual, nos pasan por alto. También proclaman el derecho al aborto legal, en tiempos de una Francia que ya lo incluyó en su Constitución haciendo historia.

Palacio mala vibra

¿Quién ordenó está cobertura nula? La presidenta de IRTP, Ninoska Chandía Roque, persona de confianza de Dina Boluarte, es la dueña y ama de los medios de comunicación del Estado, escudera de los contenidos contra su “jefa”, y según nuestras fuentes ni siquiera intentaron dar cobertura a la marcha por temor a una declaración en contra de la Mandataria, y el Premier Adrianzén “Ellos ocasionaron sus muertes”. Está claro que es una posición del Estado acallar este tipo de voces libres y jóvenes. El Gobierno tiene como política no dar micrófono, voz, existencia cultural, a una parte importante de la población de género que reclaman sus derechos.

Colectivos sobresalieron

El Estado ignoró a miles de mujeres que necesitan también ser escuchadas por otros segmentos de población que es un derecho sólido en la Carta Magna. Estuvieron presentes los colectivos Manuela Ramos; Flora Tristán; Amnistía Internacional; Pinceles por la Igualdad; El colectivo por el derecho a decidir; Mujer Dispara; Llamadas Moradas, Awqa feminista, entre otras.

La marcha masiva comprendió cientos de miles de mujeres en más de 15 cuadras. Dina Boluarte sabe, pues, que le pueden dar un jalón de pelos, en vivo y en directo, mediante letreros, cánticos y palabras. El poder retrocedió ante la potencia vivaz de las nuevas generaciones.

DATO:Figuraban carteles “Ninguna mujer con Dina”, y “Por memoria y dignidad, Fujimori nunca más”, hecho con plumones, óleas y posca.