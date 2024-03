Caen tres hampones por robos a tiendas iShop con la modalidad del “combazo”

By

Se trata de delincuentes juveniles de 21 y 23 años a quienes les incautaron dos de los vehículos utilizados en atracos.

Dentro de una barbería en Chorrillos, tres presuntos integrantes de una banda criminal que participaron en al menos dos de los tres robos a la tienda de venta de celulares de alta gama iShop, bajo la modalidad del “combazo”, fueron capturados por detectives del Departamento de Investigación Criminal Surco luego de un trabajo de inteligencia. Les incautaron dos de los vehículos utilizados en los atracos.

La intervención policial ocurrió a las 9:00 p.m. del miércoles en la barbería “Barber The Class, ubicada en la cuadra 15 de la calle Los Naranjos, en la urbanización Cocharcas, hasta donde llegaron los presuntos implicados en los sonados robos. A los pocos minutos de ingresar, los agentes les cayeron. Ellos fueron identificados como José Ignacio Martínez Rojas (23), Brayan Anderson Carrasco Chávez (21), Justin Jeremy Cervantes Arroyo (21)

De acuerdo a las investigaciones preliminares, Brayan Carrasco habría participado con su camioneta, de placa B7D-548, marca Kia Sportage, en el robo agravado en la tienda IShop, ubicada en la avenida El Polo Nº 695, en Surco, perpetrado el 10 de febrero pasado por un monto de S/ 200 mil.

Así también, Carrasco habría participado con su auto, de placa F2L-190, marca Nissan, color negro, en compañía de Justin Cervantes en el robo de la sucursal de la misma tienda situada en la avenida Santa Cruz N° 805, en Miraflores, cometido el 6 de marzo por un valor de S/5.000.00.

Al respecto, el general Enrique Felipe Monrroy, jefe de la Región Policial Lima, en conferencia de prensa, señaló que no se descarta que también hayan participado en el robo al local de San Isidro. “En horas de la madrugada se ha podido detener parte de esta banda criminal, se ha detenido a tres delincuentes de los cuales estarían implicados en estos robos, por lo menos en el iShop de El Polo y Miraflores. No se descarta que también estén involucrados en el de San Isidro”.