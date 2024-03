Congresistas presentan denuncia constitucional contra premier Otárola y piden inhabilitación

By



Los congresistas Elías Varas de Perú Bicentenario, Margot Palacios de Perú Libre y Juan Burgos acaban de presentar sus denuncias constitucionales contra Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros. Como se recuerda, el primer ministro está siendo cuestionado tras la revelación de unos audios en donde habría incurrido en el presunto delito de tráfico de influencias.

En dicho material, se le escucha al premier manteniendo una conversación con su amiga Yaziré Pinedo a la cual la estaría beneficiando con órdenes de servicio por S/ 53,000 en el Estado.

“Particularmente voy a presentar una denuncia constitucional hoy día contra el premier, ya que no tiene el decoro de poder renunciar, parece que quiere mantenerse en el cargo, pese a lo que hemos escuchado el día de ayer”, indicó la vocera de Perú Libre (PL), Margot Palacios, a la prensa.

“Este señor debería renunciar hoy mismo y no esperar a que el día miércoles lo haga. Lamentablemente estas acusaciones no vienen de ahora, ya se ha visto anteriormente que a sus amigas, a sus conocidas, les da puestos de trabajo y hemos escuchado a cambio de qué. Eso es repudiable y asqueroso”, cuestionó la legisladora.

A su turno, el congresista Varas mencionó que Alberto Otárola “vulneró el código penal, por ello hemos tipificado en esta denuncia la violencia en el artículo 384 que es un delito de corrupción simple agrava, también en el artículo 399 del código penal, negociación incompatible

La denuncia de Elías Varas busca la inhabilitación de Otárola por 10 años para desempeñar funciones públicas, acusándolo de presuntos delitos como tráfico de influencias, colusión y negociación incompatible, así como infracciones a los artículos 1, 39 y 126 de la Constitución.

Por su parte, la denuncia de Margot Palacios se centra en los supuestos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, además de la infracción a los artículos 126 y 128 de la Constitución.

Juan Burgos, en su denuncia, acusa a Otárola de presuntos delitos como concusión, colusión, patrocinio ilegal, peculado de uso y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, solicitando también la prohibición de que Otárola ejerza funciones en el Estado durante diez años.

Estos documentos serán sometidos a evaluación por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones de Alianza para el Progreso.

En declaraciones a la prensa en el Hall de Los Pasos Perdidos del Congreso, Varas enfatizó que su denuncia constitucional es una herramienta de control político diferente a la moción de interpelación contra Otárola que ya se presentó este lunes.