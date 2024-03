Alberto Otárola pide currículo a su pareja para que obtenga contratos de 53 mil soles con Estado

DESPACHO DE PCM ES UNA OFICINA DE CITAS SENTIMENTALES PARA OBTENER TRABAJO

Premier no desmiente audio: pide currículo a pareja que visitó su despacho y luego se vio beneficiada con puesto en el MINDEF

Con un audio revelador el dominical Panorama dio a conocer en primicia una

conversación telefónica de Alberto Otárola, con Yaziré Pinedo Vásquez, ventilando una relación sentimental entre los dos. La posibilidad de un trabajo en el Estado con el interés de acordar una cita amorosa era en el fondo la intención del hombre de confianza de Dina Boluarte.

En el registro sonoro abundan muestras de cariño entre el hombre más

poderoso de la nación, Alberto Otárola, y la señorita Vásquez, evidenciando una relación de pareja en el tiempo, al parecer no consolidada, pues se nota que era un reencuentro sentimental.

“Escúchame, pero mándame ahorita, en cuanto puedas tu CV, que no sea documentado, ya flaca, el resumen y tu celular…”, le dice Otárola a Vásquez. El Premier mintió a todo el país; en un programa de TV dijo acerca de sus compañeras visitadoras a su despacho: “Yo las conocí en una reunión y nos las he visto más”. Lo cierto es que ocultó la verdad sobre Yaziré Pinedo Vásquez.

Despacho del amor

Yaziré Pinedo Vásquez lo visitó a su despacho en diciembre del 2022, y en febrero obtuvo contratos en el Estado. El amor venía con el currículo. “Pásamelo, pásamelo, si no me quieres ver, qué importa, que te quiero ayudar…”, dice Otárola en el audio.

“Está bien, ahí te lo paso”, le dice Yaziré. “Mañana me invitas a almorzar”, le dice el premier afiebrado. Lo cierto es que la vida privada no puede ser beneficiada con los impuestos de todos los peruanos.

¿Quién es Yaziré?

Yaziré Pinedo Vásquez, una veinteañera bien parecida de esbelta figura y de pequeña estatura, ya había confesado una visita al despacho de Otárola, cuando éste era ministro de Defensa. Fue de una manera clandestina, según reveló la propia Yaziré en el dominical Panorama.

Dos meses después, Yaziré obtuvo dos contratos por más de 53 mil soles el 2 de febrero de 2023. Otárola negó todo en aquella oportunidad. Llegó hasta decir que Pinedo no es su amiga para librarse de cualquier delito.

El mail de la PCM

Se reveló que la misma PCM envió un mail a Pinedo en enero de 2023, una posibilidad de trabajo en la PCM que ella no aceptó. Pinedo también contó que alguien estaba obsesionado con ella y mandaba a seguirla en las inmediaciones de su domicilio. “Este huev..mandaba una persona a mi casa a seguirme”. Evidentemente se refiere al Premier, lo que puede constituir una figura legal de acoso hacia la mujer. Al punto: el Estado penaliza cuando un funcionario entrega un favorecimiento laboral a su pareja sentimental. ¿Alberto Otárola tuvo que ver en esos contratos?

El audio

-YP: “¿Por qué ahora?” -Alberto Otárola: “No, porque te iba a pedir la semana pasada, si gustas también ah, un tema bien bonito, bien caleta, algo bien bacán, bien tranquilo, estaba buscando en mis archivos, pero no tenía tu CV, si no me quieres qué importa, pero te quiero ayudar…” -YP: “Está bien, ahí te lo

paso”. -Alberto Otárola: “Y cuándo te dejas ver…” -YP: “No sé, no me siento bien” -Alberto Otárola: “Dime, pues amor, para hablar. Dime, estas cosas molestan, pero tú sabes que yo te quiero también. Y me da mucha pena que sientas que no.” -YP: “Bueno, está bien, vale, está bien…” -Alberto Otárola: “Mañana te veo, te parece, escúchame, mañana, ¿o no puedes?” -YP: “Ya, mañana, pues,

mañana te veo” -Alberto Otárola: “Escúchame, pero mándame ahorita, en cuanto puedas tu CV”. -YP: “Ya, ahorita.- Alberto Otárola: “Que no sea documentado, ya, flaca; el resumen. Y está tu celular, para que te llamen”.

La visitaba en su casa

Miguel Taboada, trabajador de la PCM, ya había denunciado un ocultamiento del vehículo del Premier, pues fue visto en la casa de Pinedo unos meses antes. Justamente, el audio indica que Otárola sí conocía la casa de Pinedo. -YP:“ Yo no salgo de mi casa” -Alberto Otárola: “Ya, flaca, cómo están tus gatitos” YP: “Bien, acá están acompañándome” -Alberto Otárola: “Ya, mañana me invitas a almorzar, o salimos, qué te parece” -YP: “Ok, tú me avisas, tú eres el que tiene tiempo limitado”. Alberto Otárola: “Ya, ya, mi vida ¿me quieres?” YP: “Eso no cambia, ya te he dicho” Alberto Otárola: “Lo único que quiero saber es ¿me quieres o no?” YP: “Pues sí, sí te quiero” Alberto Otárola: “Ya, mi amor, para mí es suficiente. Te creo y te quiero. Te adoro.” YP: “Ya está bien” (con pocas ganas) -Alberto Otárola: “Ya, un besito.” YP: “Ya, listo” Alberto Otárola: “Ya, mi amor, tú también.”El audio revela, además, que el Premier se vale de su poder para conseguir un empleo para así generar una manipulación de Yaziré Pineda.

Palacio tibio

Al cierre de esta edición, Palacio de Gobierno envió un comunicado tibio en torno a la publicación del audio de Alberto Otárola, proclamando su lucha contra la corrupción y que iba a esperar que regrese de viaje Alberto Otárola para escuchar sus descargos e investigar. Más perdida Dina imposible, sin el Premier. Otárola publicó algunos tuits en su descargo manifestando su conducta anticorrupción, sin negar la autenticidad de la conversación. Toca a la Fiscalía actuar, pues ya configura una red de visitadoras a su despacho para luego salir beneficiadas. Congreso, también, podría interpelarlo, si hiciera respetar el país.