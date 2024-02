Ineptitud del Gobierno causa aumento de casos de dengue

By

Según detalló el médico Vladimir Cerrón Rojas, en el 2023 hubo un incremento

de 2833% en comparación al 2022, lo que demostraría el fracaso rotundo del

régimen dictatorial de Boluarte en materia de salud.

César Vásquez Sánchez, titular del Ministerio de Salud (Minsa), manifestó que los meses de marzo y abril se vivirá los periodos más desafiantes durante la epidemia del dengue que se vive en el Perú.

No obstante, enfatizó que el índice de mortalidad no ha experimentado un aumento.

El ministro detalló que hasta el día de hoy se ha presentado un incremento de casos por el dengue, pero según él eso no determina que haya un aumento de fallecidos por esta enfermedad. Asimismo, señaló que se está viendo un retroceso en la tasa de mortalidad que provoca este malestar.



La disminución de los decesos se debe, según el titular de Salud, a que se ha tratado de capacitar al personal de salud en primer nivel de atención para que se detecte el problema tempranamente.

El representante del Minsa mencionó que, si habrá brigadas que entrarán a las viviendas a fumigar y se ordenarán campañas para informar a la población, se usará drones para identificar lugares que tengan agua estancada, lugar donde se forman criaderos para el zancudo transmisor del dengue. También se entregarán recursos a las municipalidades con el objetivo de estar preparados ante la epidemia.

Vásquez Sánchez reveló que hasta el momento hay 31 364 casos registrados de la enfermedad, de los cuales están confirmados 17 965, además que 32 personas han muerto por este mal.

CRÍTICA

Vladimir Cerrón, médico y líder de Perú Libre, se pronunció desde su cuenta de X expresando que “32 muertos por dengue y más de 17 mil casos, solo es la expresión de una medicina privatizada y fracaso de la salud pública.”