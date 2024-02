Con éxito se realizó operación de alto riesgo al corazón en Hospital PNP “Luis N. Sáenz”

By

°Después de muchos años y por primera vez con instrumental, quirófanos modernos, insumos y personal netamente de la Sanidad Policial

Después de más 10 años, esta vez por primera vez con el instrumental y centro quirúrgico moderno y con profesionales netamente de la Sanidad Policial, se realizó una cirugía cardiaca de alta complejidad en el Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, donde los cirujanos cardiovasculares y el equipo multidisciplinario sacaron a relucir sus buenos oficios y profesionalismo al punto que el paciente ya está tranquilo, recuperándose de forma satisfactoria, pocos días después de la operación.

El comandante PNP ® Bruno Gutiérrez Gavancho (68), había llegado delicado y, al ser sometido a una estricta evaluación médica, le detectaron que tenía serios problemas al corazón, obstrucción progresiva de las arterias coronarias, que cada vez le complicaban su estado de salud, por lo cual deciden intervenirlo en el nosocomio policial ubicado en el distrito de Jesús María.

Los cirujanos del servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular, Dr. José Rodríguez Cotrado (Jefe), Dr. Luis Akira Tsuha Alvarado y Dr. Willelmo Meza Falcón, encabezaron esta intervención quirúrgica coronaria de alto riesgo la cual resultó exitosa debido a que el paciente, tras recibir un bypass aorto coronario para que pueda funcionar mejor su corazón, reaccionó de forma positiva y ahora ya está en recuperación.

Los cirujanos cardiovasculares, en la operación realizada en la sala número 5 del Moderno Centro Quirúrgico, contaron con el apoyo de anestesiólogo cardiovascular, cardiólogos, intensivistas, enfermeras perfusionistas, enfermeras instrumentista y circulante que conforman el equipo multidisciplinario.

Con la intervención se ha logrado que el paciente supere el riesgo de alta mortalidad por infarto de miocardio y mejore su calidad de vida.

Esta vez, por primera vez en la historia, la cirugía al corazón se realizó utilizando todas las instalaciones, instrumental moderno, insumos y personal propio de la Sanidad Policial lo que hace más relevante la intervención en beneficio de los integrantes de la familia policial. Ya eran más de diez años que en el Hospital N PNP no se llevaban a cabo este tipo de cirugías de gran complejidad y ahora, gracias al actual Comando de la Sanidad, ya empezaron hacerse efectivas.



AGRADECIMIENTO Y ADMIRACIÓN

El paciente reaccionó satisfactoriamente a la operación y lo primero que hizo al reaccionar es felicitar a todo el equipo multidisciplinario que participó en su operación y a todos los médicos, enfermeras y técnicos que le vienen prestando la mejor atención en su recuperación.

“Sinceramente, me he quedado muy sorprendido por la calidad de especialistas que tenemos, con todos ustedes. Han demostrado su profesionalismo al 100 %, qué buena atención realizan y esa es una prueba grande de la buena imagen que ahora tiene nuestro Hospital y la Sanidad. Muy agradecido de por vida, recibí y sigo recibiendo un servicio a carta cabal, ahora me siento bien, muchas gracias”, señaló el recién operado.

El Director del Hospital PNP “Luis N. Sáenz”, General Médico Moisés Rojas Arcos, acompañado de los cirujanos cardiovasculares que participaron en la operación, realizó una visita al Comandante Gutiérrez Gavancho, para hacerle llegar su saludo del Comando de Sanidad y comprobar su atención que está recibiendo.

DATO:

A la buena intervención quirúrgica realizada se sumó también el apoyo de la atención post operatoria a cargo del personal de la Unidad de Cuidados Intensivos Generales (UCIG) del Hospital PNP, hasta donde el Comandante Gutiérrez Gavancho fue trasladado luego que le colocaran el bypass aortocoronario y se recuperó en pocos días.

10 y 12 am. empezó operación

3 horas con 45 minutos duró cirugía