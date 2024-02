El viaje del Ministro de justicia al páis del gobierno dictatorial de Nayib Bukele, El Salvador, no tiene razón de ser

Viaje de ministro de justicia costó s/15,000 que es plata tirada al agua por ser El Salvador una diferente realidad carcelaria

Gobierno copia dictaduras, populismo puro. Así lo expresó José Luis Pérez Guadalupe, experto en temas penitenciarios. “Es una media popular que no traerá nada de positivo para solucionar el sistema penitenciario nacional”, manifestó, subrayando que el Perú lidera con un récord de 100% de hacinamiento sobre los países vecinos de la región.

MINISTRO TURISTA

Contra todo pronóstico, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, se pasea, en todo caso, por tierras de centroamérica, del día 21 al 24 de febrero, dizque para ver las cárceles de El Salvador, país que, en palabras del Premier Alberto Otárola, es digno de imitar.

DINA MIRA EL MODELO DICTADURA

Pérez Guadalupe apuntó al gasto innecesario del gobierno, mediante el neofito ministro, justamente el de justicia, interrogando al presentador Jimmy Chinchay, de la pertinencia de su visita.

Subrayó que el ministro Arana no sabe nada de cárceles, que el que debió ir, al fin y al cabo, es el jefe del INPE, que es Javier Llaque,que tiene un conocimiento de de la materia y trayectoria.

“¿Qué hace el ministro de justicia yendo allá a ver un “modelo” de una dictadura?, expresó Pérez Guadalupe. El CECOT (sistema penitenciario de pandilleros de El Salvador), viola totalmente lo que dice nuestro código de ejecucación penal, o sea viola totalmente lo que hacemos acá”, espetó el categórico Pérez Guadalupe. “¿Qué sabe el ministro de justicia de penales? Nada”. ¿Qué preguntas va a hacer cuando visite las cárceles: nada”, siguió

Pérez Guadalupe. Sobre la voluntad de construir cárceles rápidas subrayó que “es imposible que se construyan en seis meses un penal”, agregando que el INPE tiene el control de las cárceles, pero no necesariamente de los presos.

PLATA AL AGUA

Pérez Guadalupe aseguró que esto es una medida populista, que obedece a los buenos resultados que tiene el país de El Salvador con “los maras”, organizaciones de pandillas criminales, pero que no tiene nada qué ver con el Perú. “Imagínate, se van a ver una dictadura”, para querer copiar, cuando la realidad es muy diferente.

ALEJANDRO SOTO Y LA

ISLA DEL FRONTÓN Añadió, el exminitro del interior del gobierno de Ollanta Humala, que otra idea caída del palto, fue la propuesta del presidente del parlamento Alejandro Soto, pues la isla del Frontón supone un gasto desproporcionado en combustible, visitas, barcos, para empezar. “Una idea descabellada que solamente puede salir de el Congreso, porque no investigan, no trabajan adecuadamente”.

Añadió también, de forma socarrona, la otra posibilidad de la prisión en la selva, en especial la exprisión de El Cepa. “No puede ser posible que se pretenda hacer cercos en plena selva”, arremetió, en torno a que se retorne a la antigua prisión ubicada en el distrito de Sepahua.