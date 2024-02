Residentes del Inabif recibieron charlas sobre moda, alta costura y el diseño de Instituto Chio Lecca

Asociación pública privada, entre el MIMP con Instituto Chio Lecca, permite desarrollar capacidades para el emprendimiento y autonomía económica

Gracias a la asociación pública privada, entre el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con el Instituto Chio Lecca, un centenar de adolescentes, que reciben servicios del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), participaron de una ponencia sobre el alto potencial profesional y comercial de las carreras ligadas a la moda, alta costura y el diseño.

“Todas ustedes no solo pueden convertirse en emprendedoras, sino en grandes empresarias. Aquí estamos trabajando con el Inabif para darles esas oportunidades para que ustedes puedan abrazarlas y tener el destino que quieran. Tienen la posibilidad de empezar a soñar y tener una vida libre de violencia. Necesitamos que las mujeres tengan independencia y autonomía económica porque así tienen más posibilidades de superar cualquier situación de violencia”, dijo la ministra Nancy Tolentino Gamarra.

La conferencia “Empodérate y sé dueño de tu futuro”, estuvo a cargo de la reconocida diseñadora Rocío Lecca Rivera y Gian Franco Castillo, del Instituto de Diseño de Modas Chío Lecca, quienes abordaron los temas de oportunidades de emprendimiento en las carreras de diseño de modas, marketing, comunicación de la moda, cómo emprender en el rubro de la moda y oportunidades de negocio.

“En nuestra historia no siempre nos han pasado cosas bonitas, todos tenemos partes dolorosas, pero eso no nos determina. Nosotras somos las dueñas, las diseñadoras de nuestro destino. Lo que nos ha pasado no tiene el poder de destruirnos, hay que animarnos a salir adelante, tener el futuro que ustedes se merecen y quieren”, precisó Tolentino.

La actividad contó con la participación de la viceministra de Poblaciones Vulnerables del MIMP, Matilde Cobeña Vásquez; la directora ejecutiva del Inabif, Jessica Ruiz Atau; y residentes de los Centros de Acogida Residencial (CAR) Sagrado Corazón de Jesús, DOMI, Los Olivos, San Miguel Arcángel, Ángela Ramos, Santa Rosa de Lima, San Ricardo, Miski Illariy, Gracia, Arco Iris, Ermelinda Carrera, San Antonio y Vidas Lima.

Las y los participantes mostraron alto interés en las ofertas educativas disponibles y a las que se pueden acceder mediante el auspicio del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), a través de Beca 18.

En 2023, un total de 17 residentes de los CAR de varias regiones del país del Inabif lograron su ingreso a universidades públicas y privadas mediante este sistema.