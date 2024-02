Jaime Villanueva declara que mantuvo coordinaciones con el primer ministro mediante aplicación “Signal”

By

TESTIMONIAL DE JAIME VILLANUEVA delata al primer ministro, Alberto Otárola, vinculándolo con la exfiscal de la nación Patricia Benavides y la exasesora de Boluarte, Grika Asayag.

Delatan a Otárola, incluyéndolo en el triángulo de intereses entre el Congreso, la Fiscalía, y ahora la Presidencia del Consejo de Ministros

Se veía llegar y se cierra el círculo. Con el fin de obtener réditos políticos en el Congreso, Ministerio Público, y ahora la Presidencia de Consejo de Ministros, Jaime Villanueva fue claro y contundente en su reciente declaración emitido por un medio de comunicación.

El exasesor de Patricia Benavides, en el afán de cumplir su condición de colaborador eficaz, y así corroborarlo con pruebas, tocó

directamente al mandamás de la PCM, con su testimonial acerca del hombre más poderoso del país.

“FILÓSOFO” PUEDE

TUMBAR LA PCM

Jaime Villanueva no se guardó nada y “filosofó” contra el hombre de confianza de Dina Boluarte, Alberto Otárola, agregándolo en la cadena de movimientos de interés político para sacar ventaja mediante el uso del poder en el Gobierno. Villanueva testificó:

“(Benavides) nos dijo que por seguridad era mejor tener Signal y también nos pidió que nos compremos y tengamos un iPhone (…).

También me comunicaba por Signal con Alberto Otárola y Grika Asayag”. Así lo informó el programa periodístico ‘Punto final’.

TRIÁNGULO

Asimismo, también incluye a Grika Asayag, exasesora de Dina Boluarte. La hipótesis podría ser que Asayag fue la vocera para las cosas delictivas desde Palacio. Dina utilizaba a Asayag, y el puente era Alberto Otárola.

UNA LARGA ENEMISTAD

Meses atrás, y antes que se filtren los chats de Jaime Villanueva, en una salida del premier Alberto Otárola de Palacio lanzó unas palabras al aire, hecho que fue captado por una cámara de televisión. De pronto el Premier alzó la voz siendo registrada por la prensa: “Dile al Filósofo que todo está bien”.

Según fuentes en Palacio, Otárola ya sabía lo que se iba a venir a la exfiscal Benavides (los chats), pues, dicen, que fue una venganza, después que Jaime Villanueva filtrara las fotos de sus “amigas”, a la prensa. Poco después del terremoto de los chats cabe recordar que la otrora fiscal Patricia Benavides enfiló su batería contra Dina Boluarte, y Alberto Otárola, abriéndoles una carpeta de denuncia constitucional.

OTÁROLA SE DEFIENDE

Momentos después que se difundió el testimonio de Jaime Villanueva, el Premier descartó cualquier tipo de relación con el exasesor de Benavides: «El señor Villanueva es un aspirante a colaborador eficaz y sus declaraciones deben ser corroboradas para evitar

especulaciones o malos entendidos. En el caso concreto sobre la referencia hacia mi persona, niego enfáticamente tal aseveración. Condeno las prácticas siniestras de este personaje, que, entre otras acciones, filtraba ilegalmente información de las investigaciones que tenía en el Ministerio Público con el único afán de perjudicarme y afectar la gobernabilidad del país».

CERRÓN TAMBIÉN

El nuevo testimonio de Jaime Villanueva además revela un canje de favores entre Vladimir Cerrón y Patricia Benavides. El prófugo Cerrón es involucrado en negociaciones ilícitas con Patricia Benavides, alias “Vane”. Hasta el momento, el fundador de Perú Libre no ha publicado algún descargo en sus redes sociales.





SIGNAL, es una aplicación de mensajería instantánea y llamadas, libre y de código abierto, con énfasis en la privacidad y la seguridad. Mediante

esta tecnología, según Villanueva, el Premier Alberto Otárola se comunicaba con Patricia Benavides, y también con el “Filósofo”.