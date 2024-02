“Seguridad ciudadana sin rumbo”

By

Alejandro Arteaga

El abogado penalista Iván Torres La Torre, candidato para Decano del Colegio de Abogados de Lima desnuda una falta de ideas y análisis en materia de seguridad ciudadana en el gobierno que puede ser un remedio peor que la enfermedad.

–¿Es una medida acertada del gobierno prohibir el ingreso del público a las tribunas populares?

-No, todo lo contrario. Es una medida facilista; que no responde a ningún tipo de análisis de inteligencia ni operativo policial. Cerrar las tribunas norte y sur de un estadio, lo único que genera es que las mafias infiltradas en las barras de futbol se desplacen a las tribunas de oriente y occidente, generando más peligro a las familias que asisten a presenciar un espectáculo deportivo. Luego, tenemos que se produce también un perjuicio económico para los clubes que participan en el torneo deportivo, al limitar la capacidad de asistencia a los estadios, impactando negativamente en las taquillas. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que está problemática se solucionaría desplegando no solo una presencia policial sino además un aparato de inteligencia, coordinación con los clubes y sus dirigentes de barra y con los distritos por los que suelen desplazarse las barras luego de culminados los eventos deportivos.

– Si en los estadios no pueden ingresar con correas ni chalinas por una medida de seguridad, Cuál sería la razón para prohibir el ingreso del público a estas tribunas?

-Lo que sucede es que el cateo personal en las puertas de acceso al estadio no es suficiente, el cateo personal es básico. Se debería implementar equipos para detectar metales y armas de fuego; adicionalmente se debería implementar una contra inteligencia policial que permita detectar a los malos elementos que permiten el ingreso de objetos prohibidos y de drogas. Finalmente tengamos en cuenta que el problema no es solo dentro de las barras sino en las periferias del estadio en donde se concentran bandas criminales de micro comercialización de droga, comercialización de armas de fuego provenientes del mercado negreo; bandas de asalto y robo e inclusive organizaciones criminales de sicariato.

– Es un problema deportivo o de seguridad ciudadana?

-Nuevamente nos encontramos ante organizaciones criminales que se han infiltrado en un hecho social que es el conglomerado de personas en los eventos deportivos de futbol. No es un problema deportivo, sino de seguridad ciudadana, pues alrededor de estos eventos de futbol con miles de personas, se genera el espacio ideal para el desarrollo criminal de diversos delitos. Sin embargo, los clubes de futbol también tienen una responsabilidad social, en la medida que ellos cuentan con un empadronamiento de las personas que integran sus barras e inclusive tienen una dirigencia oficial de barras, quienes deben evitar la infiltración de mafias al interior de estas barras.

-El gobierno dispuso anteriormente el estado de emergencia en algunos distritos y pretendió crear el policía de seguridad, ahora prohíbe el ingreso de las personas a los estadios. ¿No hay rumbo en seguridad ciudadana?

-Así es. Están sin rumbo. Son medidas sin sentido y sin impacto para la seguridad ciudadana, en la medida que se tiene que concebir el problema de las organizaciones criminales en el Perú como un tema de seguridad nacional y no como un tema de simple delincuencia callejera y, en esa línea, dictar políticas que tengan estrategias en los niveles de inteligencia nacional, seguridad en las fronteras, seguridad en las zonas costeras y puertos para evitar el contrabando y el tráfico de drogas; implementar en el VRAEM una política de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico sin corrupción y en general, toda una política de seguridad nacional que es muy amplia.

– No todos los que van a una tribuna popular son desadaptados;

¿Considera que esta es una medida populista o para las cámaras?

Totalmente de acuerdo. Es una medida que no soluciona nada y lo más inaudito es que la presidente de la República y el Premier de la Nación, anuncian como gran medida nacional, el cierre de tribunas. En el peor de los casos, esto debió ser anunciado por el Director General de la Policía o el Ministro del Interior.

-Conocemos que usted está postulando al Decanato del Colegio de Abogados de Lima. De llegar a ocupar el cargo de Decano, considera que desde el Colegio de Abogados de podría impulsar alguna iniciativa para mejorar la seguridad ciudadana?

-Por supuesto que desde el Decanato del Colegio de Abogados de Lima podríamos aportar desde iniciativas legislativas, participación en mesas multisectoriales, aportando voz jurídica, capacitando en materia de Derechos Humanos, fortaleciendo las capacidades jurídicas de nuestra policía nacional participando activamente a través de las Asociaciones Distritales de Abogados (ADA)en los Comité distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC).