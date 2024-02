Alberto Fujimori declara abiertamente alianza entre el fujimorismo y Dina Boluarte hasta el 2026

El expresidente dictador de los noventas, Alberto Fujimori, rompe el hielo de una vez por todas en torno al Tribunal Constitucional, Dina Boluarte, Keiko Fujimori, y hasta de Vladimiro Montesinos. Hizo una parada en plena calle y declaró a un reportero

No se guardó nada, pues había dejado en claro unos días antes que de política no hablaría. Cambió de opinión y respondió el

cuestionario del reportero que no dejaba de repreguntarle. Puesto el micrófono, el octogenario exhabitante de Palacio y condenado por asesinatos de los estudiantes de la Cantuta y Barrios Altos, se le se vio rebosante de salud, cuerdo, coherente, con risas en su momento, y otras en un tono más serio, pero no por eso menos polémico.

LA ENTREVISTA

Nuevas elecciones

-Reportero: ¿Qué piensa de los que piden nuevas elecciones, es decir, que Dina Boluarte convoque nuevas elecciones presidenciales?

-Alberto Fujimori:

Bueno, no se justifica que haya nuevas elecciones. El Gobierno de Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026, por lo menos así Fuerza Popular y el Fujimorismo lo han acordado.

El Indulto

-Reportero: ¿Qué opina used de la recomendación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su indulto, cuestionando al Tribunal Constitucional, al gobierno peruano?

-Alberto Fujimori: El Tribunal Constitucional ha justificado debidamente en todos los aspectos.

Keiko y las presidenciales

-Reportero: ¿Le sugeriría a Keiko que vuelva a postular a la Presidencia?

-Alberto Fujimori:

Todavía es prematuro, pero en su momento lo haremos. Bueno, lo que se va a hacer es que el fujimorismo esté siempre presente…

-Reportero: La apoyaría, no la descarta

obviamente… (risas)

-Alberto Fujmori:

“Lo que se va a hacer es que el fujimorismo siempre se presente, porque hay público”

-Reportero: ¿Y sobre la posibilidad de Kenji

Fujimori, para las elecciones presidenciales?

-Alberto Fujimori:

Bueno, él no está interesado.

Sobre Vladimiro Montesinos

-Reportero: ¿Se arrepiente de haber tenido a Vladimiro Montesinos como asesor?

-Alberto Fujimori:

Bueno, cada persona comete sus errores, pero él cumplió también su función. Bueno, el ha trabajado en inteligencia, y en inteligencia lo hizo bien.

-Reportero: ¿Vladimiro fue un corrupto

para usted?

-Alberto Fujimori:

Al final un poco que se mareó, pues…lo mareó el dinero

OPERADORES 2.0

Una tropa de cuentas en twitter (hoy Equis), difunden constantemente las fotografías de Alberto Fujimori caminando por un

centro comercial conocido de Lima, haciendo proselitismo digital.

Entre ellos, la cuenta llamada “El Analista”, y “el Justiciero” que, lejos de argumentar, llaman “terruco” a cualquiera que critique a sus líderes Alberto Fujimori, y Rafael López Aliaga.

Recordemos lo que dijo Jaime Villanuena en su testimonial sobre estos operadores digitales anónimos (trolls) en el

Congreso, puntualmente se refirió a lo que dijo el presidente del Congreso Alejandro Soto, sobre el caso “Fábrica

de Trolls”.

REACCIONES

Rápidamente las reacciones no se hicieron esperar en las redes. La congresista Sigrid Bazán mandó una flecha directo al punto: “Montesinos es un criminal y ha sido condenado por ello. Cometió DELITOS, no “errores” como dice Alberto Fujimori,

otro criminal, también condenado por cometer DELITOS e indultado ilegalmente por supuestas razones humanitarias, pero que hoy se pasea por las calles como si nada.”

Por otro lado, Julio Arbizu, abogado y político, publicó: “El asesino y corrupto Fujimori, paseando por un centro comercial, no solo demuestra que no es un enfermo terminal que merezca un indulto humanitario, sino principalmente que sigue manteniendo su infinito desprecio por las víctimas de su insanía y la de sus esbirros en su gobierno”.

En la otra vereda, el abogado y docente Fernán Altuve, concluyó sobre Alberto Fujimori: “La imagen que se da

no es de una persona enferma, no es una persona que tiene una debilidad de salud, si no

alguien muy sano.” Sin duda, Alberto Fujimori ha vuelto recargado, sano y sagrado, para justificar los delitos de

sus más allegados.