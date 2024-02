Más de 18.000 casos de dengue en el país trasluce un fallido plan del MINSA que ya no puede más

LA CRUDA REALIDAD DEL DENGUE PRENDE LAS ALARMAS ANTE UNA ESCALADA QUE APUNTA A UNA EPIDEMIA.

DENGUE: CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INDICA QUE TODO APUNTA A UN INCREMENTO DEL 5,400% DE CASOS ENTRE ENERO Y JUNIO.



Un documento del Viceministerio de Salud Pública contradice al ministro de salud, César Vásquez, dejado sin piso las estadísticas oficiales del MINSA. ¿Qué sucede detrás de los exámenes de casos reales recogidos por el ministerio?

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, entidad adscrita al Viceministerio de Salud Pública, filtró un documento que alarma a todos los peruanos. Según el informe, en el periodo de enero a junio de este 2024 habrán 192 mil casos, es decir 5400 % más, que el año pasado, donde se registró 3,550 casos de dengue en todo el territorio peruano.

Vásquez en su laberinto

Lo que dijo hace algunos días el ministro de salud, César Vásquez (cercano a César Acuña, de Alianza para el Progreso), es que los casos de dengue solo se incrementaron en un 40% comparados con el año anterior. Cabe subrayar que hizo un comparativo con la región, puntualmente con Brasil, país netamente tropical, que sobrepasa al Perú en población con 210 millones, a diferencia de los 33 millones del Perú.

Vásquez utilizó la palabra “afortunadamente”, como si la salud de todos los peruanos estuviera en una rueda al azar, que no está lejos de la verdad, visto la reacción del MINSA.

Lo desmienten

“No hay epidemiólogo en el Perú que te diga que la epidemia del 2024 no va ser peor que la del 2023. Si tú ves los mismos gráficos del Minsa, te dicen que las 5 primeras semanas del 2024 tienen 59% más casos que los contagios en la misma fecha del 2023. ¿Cómo entonces puedes salir a decir que solo hemos incrementado 40%?”, indica el epidemiólogo Antonio Quispe, en un informe del medio informativo el Foco.

Plan de MINSA no resulta

Llama la atención que el MINSA solo haya activado ralas campañas para evacuar agua estancada para eliminar los criaderos del Aedes aegypti, el mosquito del dengue que causa la infección que ocasiona fiebres, males estomacales y que incluso te puede llevar a la muerte.

Si realmente César Vásquez quiere hacer un comparativo, hay que destacar que ya en Brasil se están utilizando vacunas, con óptimos resultados, y hasta prueba métodos con una bacteria que les impide transmitir el dengue a otros mosquitos, para que no pasen los mosquitos el dengue a los seres humanos ¿Qué política sanitaria está realizando el Gobierno peruano, para palear esta crecida del dengue?

Ya el Congreso autorizo un presupuesto de aproximadamente 10 millones, de los cuales el 80% ya fueron ejecutados por el MINSA. En ese trámite de dinero, hay denuncias de no manejar eficazmente el gasto de los directores sanitarios de las regiones, donde no se cumple con el gasto en su totalidad para el bien de la población. La pregunta cae de madura ¿Ante la ola de calor, donde crecen exponencialmente los casos, se ha realizado un plan fuera de lo convencional, por eso mismo? No todo se trata de gastar los presupuestos y que caigan en saco roto.

Mosquito barre en regiones

Es una bola de nieve. Es alarmante la crecida del Dengue en las regiones. Estos son los casos comprobados hasta el momento, solo en las primeras semanas del año. Empezamos por Ica: 1,478 casos; San Martín: 1,184 casos; Áncash: 1,112 casos; Loreto: 928 casos; Ucayali: 906 casos; Lambayeque: 647 casos; Tumbes: 509 casos; Cusco: 443 casos; Lima: 437 casos; Junín: 413 casos; Huánuco: 329 casos; Amazonas: 245 casos; Madre de Dios: 228 casos; Cajamarca: 200 casos; Pasco: 76 casos; Ayacucho: 66 casos; Puno: 60 casos; Callao: 30 casos; Arequipa: 2 casos importados; Moquegua aún no registra casos. Sin duda, una verdadera multiplicación del dengue a escala nacional.

Diversos especialistas han declarado que la cartera de salud ha debido de declarar emergencia sanitaria en varias regiones del Perú, pero el silencio del MINSA es hasta cierto punto un juego en contra de la salud de millones de peruanos y peruanas, que no saben si lo que tienen es denge, covid 19, o hasta un dolor estomacal.

Urge que el ministro César Vásquez transparente las últimas cifras del dengue y disponga una nueva estrategia de lucha de salud pública. Junto a la Corriente del Niño, la ola de calor, y la falta de agua, los criaderos del mosquito y los contagios crecerán ya confirmados por los epidemiólogos. Es urgente informar al país si realmente estamos yendo a una inevitable epidemia.