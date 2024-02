MIDAGRI: Perú batió récord de exportaciones agrarias superando los US$ 10 mil millones en ventas

✔ Ministra Jennifer Contreras anunció que para este año se tiene proyectado 13 nuevos accesos internacionales para los productos agrícolas peruanos.

✔ Los principales productos de exportación fueron arándanos, uvas, paltas, espárragos, mangos, cítricos, entre otros.

(Lima, 07 de febrero de 2024).- Comprometidos con el desarrollo agroexportador del país, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) anunció que, las exportaciones agrarias alcanzaron ventas por US$ 10,525 millones, durante el año 2023; cifras que representaron un crecimiento del 2.9%, en comparación al año 2022.

“El crecimiento de las agroexportaciones y la conquista de nuevos mercados internacionales, son el resultado del trabajo articulado entre el ministerio y el sector privado. Este año, con el apoyo del SENASA, nos hemos proyectado concretar 13 nuevos accesos para los productos agrícolas peruanos; con el objetivo de seguir generando mayores ventanas comerciales para nuestros productores peruanos”, señaló la titular del MIDAGRI, Jennifer Contreras.

Las exportaciones agrarias son una de las principales muestras de desarrollo económico y social en el país. En la actualidad, esta actividad económica es una de las que genera mayor dinamismo en el mundo, logrando posicionar a Perú como líder, a escala mundial, en envíos de uvas, arándanos, paltas, espárragos, mangos, entre otros productos agrícolas.

Para afianzar este importante logro a favor de la economía del sector, ya se ha anunciado que se brindarán facilidades tributarias al sector agroexportador, se contribuirá en el destrabe de proyectos de gran impacto como la tercera etapa del proyecto Chavimochic III, Chinecas e Iruro; y se otorgarán créditos a pequeños y medianos agricultores que puedan ser afectados por el Fenómeno El Niño.

Potencial agroexportador

En el 2023, las agroexportaciones no tradicionales alcanzaron US$ 9,574 millones, cifra mayor en 7.5% a lo observado en el 2022. Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron: uvas frescas US$ 1,745 millones (18% de participación), arándanos rojos frescos US$ 1,676 millones (18%), paltas US$ 963 millones (10%) y los espárragos frescos o refrigerados US$ 391 millones (4.1%).

También se destacaron las ventas de mangos frescos US$ 255 millones (2.7%), alimentos de animales US$ 228 millones (2.4%), demás cacao en grano US$ 219 millones (2.3%), los demás cítricos US$ 171 millones (1.8%), la demás paprika US$ 137 millones (1.4%), mango congelado US$ 133 millones (1.4%). Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 62% de la oferta exportable no tradicional.

Mientras, las exportaciones agrarias tradicionales sumaron los US$ 970 millones, cifra que significó una disminución de 28% respecto a lo registrado en 2022, debido a la menor exportación registrada de café sin tostar sin descafeinar (US$ 827 millones) cuyas ventas descendieron en 32%. Este producto explica el 85% de las agroexportaciones tradicionales.

De otro lado, los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Ecuador, China, Inglaterra, Chile, México, Alemania, Canadá. Este grupo de países concentraron el 78% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.