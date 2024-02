Ciudadanos por el Perú rechaza ataques y denuncia “Caza de brujas” contra Nicanor Boluarte

EN UNA ENTREVISTA CON ALBERTO MORENO, vocero de “Ciudadanos por el Perú”, se revelan detalles sobre la

relación con Nicanor Boluarte. Moreno destaca el valioso aporte de Boluarte como tecnócrata político independiente

y aborda los ataques y controversias desafiando las críticas con un llamado a la transparencia.

¿Podría explicar la naturaleza de la relación entre Nicanor Boluarte y Ciudadanos

por el Perú?

En los años 92 y 93, se creó un colectivo ciudadano conformado por líderes políticos, profesionales técnicos y tecnócratas que colaboraron previamente con Alfonso Barrante. Desde entonces, la amistad ha evolucionadon más allá de ser solo un mecanismo de debate, incluyendon a individuos de diversos partidos y antecedentes, algunos provenientes de otras corrientes políticas y otros completamente independientes.

La amistad entre los fundadores del partido “Ciudadano por el Perú” y otros simpatizantes, con diferentes inclinaciones políticas, tiene una historia extensa. Este partido, junto con sus dirigentes, mantiene una conexión ideológica significativa con Nicanor Boluarte, sin que sea necesariamente un militante. Nicanor Boluarte solo mantiene una relación ideológica con la militancia de CPP.

¿Cuáles son esas ideas y cómo influyen en la relación con Boluarte?

Valoramos la experiencia de Nicanor Boluarte en la gestión pública para comprender la complejidad del Estado peruano. En nuestra búsqueda de soluciones, hemos trabajado con su aporte y el de otros colaboradores como Jorge Raygada y Alfredo Murrugarra, agradeciendo sinceramente su contribución desinteresada al desarrollo del partido político.

¿Cómo evalúa la validez de la opinión de Nicanor Boluarte para la militancia de Ciudadanos por el Perú, especialmente considerando que no es dirigente ni directivo?

La militancia está agradecida por el apoyo de estos compañeros y amigos, hermanos que siempre han estado dispuestos a aportar su cuota de inteligencia y sabiduría para conocer y analizar a fondo los problemas del

país.

¿Podría proporcionar ejemplos concretos de situaciones en las que Nicanor Boluarte ha participado activamente con el partido?

El valioso aporte de ideas de Nicanor Boluarte se equipara al de otras personalidades, enriqueciendo los conocimientos de la militancia. Nos preguntamos por qué se critica la participación de un tecnócrata político independiente dispuesto a compartir conocimientos en nuestro partido. En el futuro, podrían ser invitados a otros partidos para intercambiar ideas, y no vemos nada malo en ello. Valoramos toda opinión enriquecedora y damos la bienvenida a aquellos que deseen debatir o exponer ideas; nuestras puertas están abiertas. Alberto Moreno sugiere que Nicanor Boluarte no se anima a militar en CPP debido a sus labores como abogado y su parentesco con la presidenta.

¿Cómo impacta esto en la participación política de Boluarte? El Dr. Nicanor Boluarte no milita en Ciudadanos por el Perú y no participa activamente a nivel local ni nacional. Es un conferencista y amigo, al igual que otros invitados, que contribuyen al debate interno y enriquecen las ideas. Observo un ataque frontal, una caza de brujas que busca menospreciar a Ciudadanos por el Perú luego de su inscripción.

¿Qué significa exactamente el “ataque frontal” del que habla Alberto Moreno?

En la historia política del Perú, ningún partido en gestación y conferencista invitado han enfrentado tantos ataques como nosotros en 18 semanas. Han llegado al descaro de acusar de enriquecimiento ilícito a la hija de la presidenta del partido por realizar prácticas con un sueldo de quinientos soles en una entidad estatal durante dos meses. Esto es inaudito y ejemplifica cómo no se debe practicar el periodismo. Estoy indignado ante estos ataques que pretenden ser periodísticos. Se menciona que Nicanor Boluarte ha sido acusado por el uso de subprefectos y prefectos en la inscripción del partido.

¿Podría proporcionar más detalles sobre estas acusaciones y la postura de CPP al

respecto?

Rechazamos enérgicamente el uso de prefectos o subprefectos por parte del partido o sus allegados. La denuncia, originada solo en la región San Martín, carece de fundamento. Apoyamos sanciones legales para aquellos que utilicen las oficinas estatales para obtener firmas. Alberto Moreno destaca la falta de evidencia, como banderolas en locales de subprefecturas o registros de firmas.

¿Cómo responde a las críticas que sugieren que podría haber ocultamiento de información?

Durante la investigación mediática, no se ha demostrado ni se demostrará que Ciudadanos por el Perú haya usado locales de prefecturas o subprefecturas para recoger firmas, ni que haya empleado personal del Ministerio del Interior. Rechazamos enfáticamente este ataque y aclaro que en los 96 comités provinciales a nivel nacional no hay dirigentes que hayan sido o sean prefectos o subprefectos. Esto descarta la absurda teoría de haber utilizado a funcionarios del gobierno para beneficio propio.

¿Podría compartir su perspectiva sobre la participación de subprefectos en partidos políticos y la afirmación de que el 80% de los subprefectos a nivel nacional militan en otra organización política?

Los prefectos o subprefectos, al igual que otros funcionarios estatales, tienen derecho a militar en partidos políticos, siempre y cuando no utilicen recursos estatales para beneficiar al partido. Nos oponemos totalmente al uso de fondos estatales para nuestro beneficio y expulsaremos a quienes lo hagan. Actualmente, hemos suspendido a los dirigentes de San Martín para evaluar y determinar su situación y que presenten un informe a detalle, ya que para nosotros la transparencia y la honradez de cada uno de nuestros militantes es lo más importante.

¿Cómo considera que la relación con Nicanor Boluarte y los temas mencionados afectan la imagen y la integridad de Ciudadanos por el Perú?

Estamos seguros que esta farsa y ataque mediático caerá porque es antidemocrática, atenta contra los derechos de los ciudadanos y difama a una persona que no tiene vínculo con nuestro movimiento político. Se le está intentando involucrar de alguna manera solo para hacer daño a la presidenta de la República. Deslindamos totalmente de haber utilizado cualquier tipo de gestión pública para beneficio del partido y rechazamos completamente que el Dr. Nicanor Boluarte sea miembro de nuestro partido político, Ciudadanos por el Perú.

Finalmente, ¿Qué postura mantiene ante la situación del gobierno?

Ciudadanos por el Perú nace para defender la gobernabilidad, el estado de derecho, la democracia y la justicia social, respaldando plenamente la gestión de Dina Boluarte. Creemos que merece el reconocimiento de los peruanos en la búsqueda de estabilizar el país, tras 7 u 8 meses de violencia contra el estado de derecho y la democracia. Abogamos por el diálogo, la tranquilidad y el respeto a la normatividad constitucional como guía para todos los peruanos. Seguiremos trabajando para alcanzar un buen puerto, confiando firmemente en la presidenta.