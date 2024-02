Ministra de Ambiente y Gobernador de Amazonas unen lazos para impulsar soluciones frente a la tala ilegal

By

Gilmer Horna anunció fondos por más de 3 millones a faor de actividades forestales y de fauna silvestre

Para impulsar acciones conjuntas frente a las actividades ilícitas que afectan los ecosistemas de ese departamento y obstaculizan su desarrollo sostenible, el gobernador, Gilmer Horna Corrales, anunció una asignación financiera destinada a fortalecer las actividades relacionadas con la conservación forestal y la protección de la fauna silvestre en Amazonas.

Horna Corrales resaltó la transferencia de más de 3 millones de soles, por parte de Ministerio del Ambiente, los cuales serán destinadas a la competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, lo que representa un compromiso firme para enfrentar estos desafíos ambientales de manera efectiva.



En tanto, la ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos, expresó su respaldo total a la iniciativa del gobernador Horna Corrales y reafirmó el compromiso del Ministerio del Ambiente por trabajar en conjunto para combatir la tala ilegal en la región. “Gobernador, estamos contigo para trabajar unidos contra la tala ilegal”, afirmó la ministra Ruiz Ríos durante su intervención.

Horna Corrales destacó la importancia de utilizar estos fondos para desarrollar programas y proyectos orientados a la conservación de los bosques y la protección de la fauna silvestre en la región. Además, enfatizó la necesidad de contar con el asesoramiento y el respaldo técnico del Ministerio del Ambiente para garantizar el éxito de estas iniciativas.

En ese marco, la ministra de Ambiente sostuvo que detrás de las actividades ilegales opera el crimen organizado, razón por la cual su portafolio, en coordinación con el Ministerio de Justicia, ha establecido mesas para la defensa pública y ambiental de los defensores ambientales en las regiones priorizadas, a fin de seguir trabajando por la seguridad y bienestar de aquellas personas que protegen nuestros recursos naturales.

Añadió que en Amazonas se han cometido muchos delitos ambientales, de los cuales una considerable cantidad se asocia a la contaminación. “Estos casos están en la vía judicial, pero lamentablemente, aun no se encuentran respuestas efectivas. Debemos enfrentar a estos delitos, si no lo hacemos, no podremos avanzar”, enfatizó.