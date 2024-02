“Juanpi” Varillas arranca la serie ante Alejo Tabilo en serie Perú-Chile por Copa Davis

Quedó todo listo para el inicio de la serie entre Chile y Perú por los Qualifiers de la Copa Davis. Esta mañana se dio el sorteo y quedó confirmado el orden de los partidos.

Todo comenzará mañana sábado 3, con el partido entre Alejandro Tabilo y Juan Pablo Varillas. La primera raqueta nacional buscará el primer punto peruano en la llave. Ese mismo día, Ignacio Buse se medirá frente a Nicolás Jarry.

El domingo arrancará con el partido de dobles entre los hermanos Arklon y Conner Huertas del Pino frente a Alejandro Tabilo y Tomás Barrios.

Luego, Varillas retornará a la cancha para jugar contra Jarry, mientras que el duelo entre Tabilo y Buse cerrará la serie.

Sábado 3

– Alejandro Tabilo (CHI) vs. Juan Pablo Varillas (PER)

– Nicolás Jarry (CHI) vs. Ignacio Buse (PER)

Domingo 4

– Alejandro Tabilo y Tomás Barrios (CHI) vs. Arklon y Conner Huertas del Pino (PER)





– Nicolás Jarry (CHI) vs. Juan Pablo Varillas (PER)

– Alejandro Tabilo (CHI) vs. Ignacio Buse (PER)