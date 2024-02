Dan de alta a Pedro Castillo tras sufrir un pre infarto

Tras casi ocho horas, el expresidente Pedro Castillo, fue dado de alta luego de sufrir una fuerte descompensación en su salud.

Según un breve comunicado del Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE) publicado en su cuenta personal de X (antes Twitter), Castillo Terrones fue llevado al promediar las 9:55 horas de la mañana al hospital II Vitarte de EsSalud.

El exjefe de Estado ingresó a las 10:17 horas de la mañana por aparentemente presentar un dolor en el pecho. Allí le vienen realizando los exámenes y monitoreos respectivos. Por ahora, se encuentra estable, evoluciona favorablemente y se mantiene en observación por los doctores.

“Llegué hoy día al establecimiento penitenciario Barbadillo y lo hicieron salir a él (Pedro Castillo) hacia una sala para entrevistarme. Y ahí salió con un andar cansino y con el rostro de malestar. Se agarraba el brazo y me dijo que se encontraba mal. Me refiere él que tenía un malestar desde hace tres semanas con presiones en el pecho, dolores en el brazo, cuello, e incluso en la base maxilar. Y el médico le habría dicho que debía ser evaluado porque esos síntomas tendrían que ver con un preinfarto”, anotó.

Wilfredo Robles, abogado de expresidene agregó que las dolencias de Castillo se recrudecieron durante la madrugada de este viernes ya que no pudo dormir y sentía una sensación de ahogo. Por esa razón, denunció que agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no le habrían tomado atención al exjefe de Estado cuando reclamaba que estaba mal.

Los congresistas Kelly Portalatino (Perú Libre), Pasión Dávila (Bloque Magisterial), los exministros de Trabajo y Defensa de su gestión, Iber Maraví y Walter Ayala, respectivamente, fueron algunas de las personas que llegaron inmediatamente al hospital para saber de la salud de Pedro Castillo, quien es resguardado por agentes del INPE.

El director del INPE, Javier Llaque, no habría permitido el ingreso de la familia de Castillo Terrones, específicamente de una de sus hermanas que es Vilma, a pesar de que contarían con la autorización del hospital de Vitarte para verlo.

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) cercaron la zona por la llegada de simpatizantes del exjefe de Estado al lugar para mostrarle su respaldo. En un momento, tuvo que dispersar a las personas por las fuertes medidas de seguridad que se desplegaron.

Las cámaras de Canal N registraron el momento en el que el expresidente salió resguardado por personal del Inpe hacia el Penal Barbadillo.

EN MALAS CONDICIONES CARCELARIAS

Wilfredo Robles, quien mencionó que vio a su patrocinado en muy malas condiciones. Este cuadro ya lo tendría, según él, desde hace tres semanas.

El letrado cuestionó también las condiciones carcelarias del expresidente al anotar que el patio que contaba cerca a su celda en el penal de la Diroes y servía para que se pueda relajar ha sido tapado por un toldo con el fin de evitar el sobrevuelo de drones que capten sus actividades tal como apareció en el programa Cuarto Poder en abril del año pasado.

“Era el único espacio abierto que él (Pedro Castillo) contaba porque no tiene un patio para que pueda hacer deporte. Entonces, con ese pretexto lo taparon. Ahora, eso no es bueno para ningún interno porque eso es el único contacto con el exterior”, explicó Wilfredo Robles.

Así, el defensor legal de Castillo reveló que interpuso un recurso de habeas corpus ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate-Vitarte que aún no tiene una resolución definida. Indicó que harán conocer sobre el estado de salud del exmandatario que no estaría siendo monitoreado correctamente y existiría cierta renuencia a atenderlo.

Robles sostuvo que solicitarán que Castillo sea derivado del hospital de Vitarte, donde permanece hasta ahora, al Instituto del Corazón (Incor) con el objetivo de que se le hagan evaluaciones más exhaustivas.

“Él es asegurado. La Fiscalía y el juez Juan Carlos Checkley dicen que no tiene arraigo laboral, pero fíjese usted que le siguen haciendo los descuentos de EsSalud por ser un maestro nombrado. Al estar asegurado, tiene derecho a que lo atiendan en EsSalud que tiene niveles. Creo que el hospital de Vitarte no habría algunas especialidades como cardiología. Por eso, hemos pedido que lo lleven al Incor, donde le harían un diagnóstico bien preciso e informarían si hay alguna afección cardíaca que requiere algún tratamiento”, explicó.

PEDIRÁN ARRESTO DOMICILIARIO

Wilfredo Robles si contemplaba la posibilidad de solicitar la variación de la prisión efectiva por domiciliaria que el expresidente Castillo cumple ahora. Al respecto, dejó abierta tal posibilidad.

“Quisiéramos que se descarte cualquier peligro de su salud. En segundo lugar, queremos ver un diagnóstico médico y de acuerdo a eso evaluaremos qué es lo más conveniente para sus derechos. No está descartado ningún pedido en la medida que tenga amparo legal y tengamos los presupuestos y elementos de convicción necesario”, finalizó.

Actualmente, Pedro Castillo está por afrontar un juicio oral por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Por este hecho, la Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión por cometer los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación al orden público.