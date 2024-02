“Premios CAPEMÚSICA” celebró a lo mejor de la música peruana

Grupo 5, Leslie Shaw, Pedro Suárez Vértiz, Daniela Darcourt, Miki González y muchos más ganaron su reconocimiento de esta primera edición

**Leslie celebró su premió como Mejor Artista Urbana y mandó indirectas a sus “fans confundidos”.

**Andy Yaipén ganó dos premios a nombre de Grupo 5 justo el día donde celebraron 51 años de trayectoria

**Esposa del fallecido Pedro, Cinthia Martínez, se emoción con los dos reconocimientos al artista

Una noche de emoción y celebración fue lo que generó la primera edición de los Premios CAPEMÚSICA, que organizó la Cámara Peruana de la Música (CAPE MÚSICA) la noche del miércoles 31 de enero en las instalaciones de la Sala Inca del Ministerio de Cultura. La entidad integrada por la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (SONIEM), Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) y Unión Peruana De Productores Fonográficos (UNIMPRO), que otorgó galardones a los mejores intérpretes, ejecutantes, autores, compositores y productores fonográficos de nuestro país.

VIUDA DE PEDRO SUÁREZ VÉRTIZ AGRADECIÓ POR RECIBIR DOS PREMIOS CAPEMÚSICA

Lo más emotivo de la noche fue cuando Cinthia Martínez, viuda del querido Pedro Suárez Vértiz, subió al escenario para recibir “PREMIO ESPECIAL” a la trayectoria musical del artista en manos del presidente de la Cámara Peruana de la Música, Armando Massé, y no pudo evitar quebrarse al mencionarlo. El segundo galardón para Pedro también fue como “MEJOR ARTISTA DE ROCK & POP”, terna que disputaba con el grupo Río y su amigo Christian Meier.

“Estoy feliz de que Pedro haya sido reconocido, han sido dos premios, me siento una Pedrita luego de haber celebrado la misa del mes de su fallecimiento. He sentido mucho amor, no solo del público de acá sino de fuera, por eso estamos organizando todo lo que será su homenaje este 16 de febrero en el Estadio San Marcos, todo el público que quiso y admiró a Pedro está invitado”, destacó Cinhtia.

LESLIE SHAW “MEJOR ARTISTA URBANA” Y MANDA INDIRECTA A “FANS ANGURRIENTAS”

Otra ganadora de la noche de los PREMIOS CAPEMÚSICA fue la popular Leslie Shaw, quien se llevó el título a “MEJOR ARTISTA URBANA”. La rubia destacó que haya más premiaciones al trabajo musical de artistas, productores y cantantes, además -fiel a su estilo- no pudo evitar lanzar tremenda indirecta al enterarse que la cantante Handa (con quien ha tenido fuertes enfrentamientos) también estaba sentada en sentada en la Sala Inca del Ministerio de Cultura.

“Que lindo que reconozcan el trabajo de los artistas, productores y cantantes, somos gente muy soñadora. He venido trabajando durante muchísimo tiempo y que bueno que reconozcan mi trabajo y esfuerzo en esta difícil carrera. Quiero compartir este premio a todas mis fans, las que comparten mi videoclip y le dan like a mi fotos, mis tiktoks. También Quiero agradecer a mis fans confundidas, las que están por ahí, las que me siguen en silencio y que me copian, las que me incentivan a seguir trabajando y a seguir siendo única y original. Síganse copiando que siempre lo hacen y lo hacen muy mal. Quiero agradecer a mis fans angurrientas, a las mujeres luchadoras como yo, han sido muchos años de falta de respeto de gente que me decía que no lo iba a lograr y he logrado ser la mejor, así que voy a seguir trabajando por mí, por mi familia, mi carrera y mi país para que se sientan orgullosos de mí”, comentó la rubia que acaba de lanzar su nueva canción “Tal para cual parte II

CASI SE CRUZA CON HANDA: En un momento de la noche, Leslie estuvo a punto de cruzarse con Handa en la recepción organizada por el Ministerio de Cultura, pero prefirió evitarla. Sin embargo, su colega no pudo evitar responder por sus comentarios durante la premiación. “La fan confundida es ella, en vez de agradecer al público me mandó mensajes a mí, es obvio a quién se dirigía. Para mí fue una falta de respeto a todos los artistas que estaban ahí sentados”, apuntó.

ANDY YAIPÉN: “GRUPO 5 SEGUIRÁ TRABAJANDO POR LA CUMBIA”

El popular Grupo 5 se hizo acreedor al título de MEJOR GRUPO DE CUMBIA y…. Andy Yaipén, director musical del grupo chiclayano, fue en representación de sus hermanos y agradeció el cariño del público y el reconocimiento de los especialistas de la Cámara Peruana de la Música.

“Estoy recibiendo este premio a nombre de mis hermanos, este premio lo recibimos justo el día que Grupo 5 celebra 51 años de trayectoria, sin duda esta premiación es importante y espero que siga habiendo más premios. Esto incentiva a los músicos peruanos a seguir trabajando y esforzándonos en hacer mejores producciones. Nosotros vamos a seguir trabajando por la cumbia peruana, tenemos muchos proyectos”, manifestó el músico.

“PREMIOS POR EL APORTE A LA CULTURA NACIONAL”

Los talentosos y experimentados músicos Miki González y Javier Echecopar fueron galardonados con este reconocimiento por su gran aporte a la música peruana. Miki, quien recientemente confesó que tenía cáncer, se mostró muy emocionado por el galardón a su trabajo en su más de 40 años de trayectoria.

“Qué bueno que haya estas premiaciones, es la primera vez que se hace en el Perú pero que se siga difundiendo y siga creciendo mucho más para que el músico peruano sienta ese respaldo a su talento”, apuntó Miki.

Las ternas de las nominaciones fueron confeccionadas tras largas jornadas de deliberación de comisiones integradas por especialistas que conforman las sociedades de gestión colectiva SONIEM, APDAYC y UNIMPRO.

De esta manera la Cámara Peruana de la Música empieza a escribir un nuevo presente de reconocimiento y aplauso para los que son parte de la música hecha en el Perú, con el fin de incentivar la productividad del artista peruano en general y así contrarrestar la falta de apoyo que por años el gremio de la música ha padecido. Además, de destacar su gran aporte como la cultura viva más conectada con el diario sentir del país y ser generadora de muchos puestos de trabajo para el artista nacional.