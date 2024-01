Dictan cadena perpetua a padres que asesinaron a su bebé de 11 meses en Iquitos

El Poder Judicial dictó cadena perpetua contra los padres que asesinaron a su hijo de solo once meses de nacido. El bebé murió acuchillado en el puente Nanay, en la región Loreto, y ahora sus progenitores pasarán el resto de sus vidas recluidos en un penal.

Se trata de Jesús Bautista Saldaña y Vanesa Cachique Isac, quienes recibieron cadena perpetua por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de sicariato. Como se recuerda, el bebé de 11 meses fue asesinado el pasado 6 de mayo de 2023 en el puente Nanay de Iquitos.

Inicialmente, los padres aseguraron que el crimen ocurrió en medio de un asalto que sufrieron. En ese entonces, señalaron que al poner resistencia y no tener nada que les roben, los delincuentes acuchillaron al bebé.

Posteriormente, Bautista Saldaña y Cachique Isac cayeron en contradicciones respecto al robo del que, según argumentaban, fueron víctimas.

¿Cuáles fueron las contradicciones?

Cuando los padres fueron convocados a la reconstrucción del crimen, los agentes los interrogaron de forma individual. Precisamente, cuando respondían a solas las preguntas de la Policía, es donde se detectó que las versiones no coincidían.

Un par de días después, la mamá intentó culpar directamente a progenitor del atentado. Según su testimonio, él nunca había querido hacerse cargo de la pensión alimenticia.

“Tú has hecho algo, tú has planeado esto para no darme la pensión de tu hijo (…) Tú le has hecho esto. ¿Por qué no me mataron a mí? Si querían matarme a mí lo hubieran hecho. Tú has matado a mi hijo para no darme la pensión, yo sé. Para irte con tu mujer que tienes en Lima”, increpó la mujer de acuerdo a medios locales. Ante esta acusación, Jesús Bautista mencionó que su expareja estaba aturdida por la muerte del bebé.

Por otro lado, el vigilante que se encontraba en el puente Nanay la noche del asesinato, aseguró que nunca vio entrar a las dos personas que supuestamente asaltaron a la pareja. Esto aumentó la sospecha de las autoridades.

Adicionalmente, el abogado del papá, quien renunció tras conocer las sospechas de un infanticidio, precisó que los progenitores fueron al punto de encuentro después de comer juntos y sacar dinero de un cajero automático.

¿Qué sucedió el día del ataque?

Hildebrant en sus Trece informó que el 1 y 6 de mayo Bautista venía insistiendo en querer ver al niño, ya que quería llegar a un acuerdo con Vanesa Cachique respecto a la pensión alimenticia, la cual había aumentado de 1000 a 1600 soles.

Finalmente, el 6 de mayo del 2023, los padres, quienes ya no tenían una relación, formal, se reunieron para llegar a un acuerdo. Después, dijeron que dos sujetos que iban a bordo de una moto lineal los asaltaron a pesar de que tenía un bebé en brazos. Luego, durante el forcejeo, el niño había sido herido con un cuchillo, aseguraron.

“Me jalan hacia la pista y yo me arrodillo. En ese momento me da un ‘manazo’ en la cara, me bota al piso. Yo no he soltado a mi hijo de la mano. Saca el cuchillo, o ya lo tenía en la mano, y le pica a mi hijo”, sostuvo en ese entonces Vanessa Cachique.

Después del ataque, el bebé fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional del Loreto debido a un Trauma Abdominal (TA), donde fue intervenido quirúrgicamente por el doctor Marco Adriazén.

El Ministerio del Interior (Mininter) determinó ofrecer una recompensa de S/150 mil para la persona que brinde información relevante que permita ubicar y capturar a los que resulten responsables por la muerte del infante.