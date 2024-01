Huarochirí en pie de lucha

En 1974 un grupo de jóvenes honestos provenientes del distrito de Huarochirí crearon la Asociación Huarochirí, una organización sin fines de lucro para el bienestar de sus habitantes. Sin embargo con el correr de los años, personas que nada tienen que ver con este distrito conforman directivas que dirigen está institución alquilando un terreno de dos hectáreas ganando millones de soles. Los fundadores de esta asociación denuncian que como represalia por sus reclamos ahora ni siquiera los dejan ingresar y que debido a que la actual directiva no esta reconocida en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), la Asociación Huarochirí no puede celebrar contratos ni convenios. Pese a ello, en los últimos años se alquila parte de estas dos hectáreas como una cochera y canchas de futbol y mini fútbol. ¿Y el dinero a dónde va?

DIRECTIVA ILEGAL

“La Asociación Huarochirí es una institución sin fines de lucro que viene funcionando desde 1974 fecha en que fue reconocida legalmente por la Sunarp. Luego se vienen renovado directivas cada tres años. La directiva última se convocó en diciembre del 2022, en esta elección participaron dos listas, pero la lista número uno estaba integrada por un grupo de personas que han estado rotando en el mismo cargo”, denuncia Moisés Calderón.

Pero eso no es todo. Calderón precisa que el expresidente de esa directiva pertenecía al periodo 2020-2022 en la que estableció un proceso de ingreso fraudulento de socios para esta elección. “Se permitió el ingreso de nueve personas que ingresaron sin aprobación de una asamblea de socios. La lista número uno la encabezó el señor Matildo Cuellar. Por este problema no han sido reconocidos por la Sunarp. Esta directiva es ilegal”.

MÁS DE S/ 20 MIL AL MES

Calderón explica que al no ser reconocida en la Sunarp, todo acto de esta directiva es ilegal. Los integrantes de esta directiva no tienen poder ni legalidad sobre el predio. “No pueden firmar contratos, no pueden alquilarlo, no pueden cobrar, sacar rentas, no pueden hacer nada en el predio. Pero ingresa un aproximado de 20 mil soles mensuales solo del alquiler de los campos de gras sintético. Porque otra parte de este predio se alquila como cochera”, precisa.

Asimismo precisa que al ser una directiva ilegal no tiene vigencia de poder para ingresar y sacar dinero de la cuenta de la institución. “Entonces como no pueden ingresar ni sacar dinero, lo que han hecho es abrir cuentas mancomunadas a nombre de los directivos. Aquí hay dos posibilidades: que hayan abierto cuentas paralelas a nombre de los directivos o el dinero esté en sus bolsillos”.

SOCIOS DEL ESCÁNDALO

Para el socio fundador de la Asociación Huarochirí, Juan Cajaguaringa la crisis por la que atraviesa la institución es de escándalo. Además, recuerda que este 21 de setiembre cumplen 50 años de fundada. “El tiempo ha transcurrido con altas y bajas, pero lo que viene ocurriendo hace 20 años, es un escándalo.

“Una familia foránea dirige la institución (conocida como los Cayhuari). Tienen 12 socios que son padres, tíos, abuelos, nueras o nietos. Esto contraviene el primer Estatuto que modificaron en forma irrita, en la casa de los Cayhuari”, recuerda Cajaguaringa.

Precisa que Julio Cayhuari ha sido siete veces directivo del 2003 a la fecha, pasando por varios cargos, desde presidente, Secretario de Economía, Secretario de Deportes, cargo del que se valía para administrar las canchas de futbol y local para fiestas, es decir es dirigente más de 20 años.

También está la señora Victoria Robles, 15 años de dirigente, rotando todos los cargos (es madre del Sr. Cayhuari).

“El señor Matildo Cuéllar Macavilca tiene15 años como dirigente y de igual forma rotando puestos. Es el actual presidente sin reconocimiento. No hay entrega de cargos como corresponde. No depositan el dinero en el banco, es decir es una vergüenza total, varias veces han sido enjuiciados y todo ha quedado archivado”.