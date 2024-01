Alberto Otárola: otra visitante del premier fue contratada en el Estado

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, vuelve a estar en el ojo de la tormenta por contrataciones realizadas luego de visitas en su despacho. Esta vez, se trata de Rosenith Pinedo, quien, tal como consta en el portal de Transparencia de la PCM, acudió el 30 de enero de 2023 y, tres días después, recibió un cargo en el sector público.

El dominical Contracorriente reveló que la abogada de 46 años fue contratada el 3 de febrero, como asesora del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público, mejor conocido por sus siglas como FAG, por 10 meses con una remuneración mensual de 12 mil soles.

Si bien la designación la hizo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), fue con préstamo de servicio a la Presidencia del Consejo de Ministros, cargo de Alberto Otárola, de acuerdo al contrato N.° 014-2023-PCM.

La afortunada visitante no solo cobró por el cargo en el FAG. Paralelamente, cobró 36 mil soles a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), curiosamente un Organismo Público Técnico (OPT) que depende también del MEF. Es decir, recibió un total de S/ 156 mil.

“Él no es un entrevistador de talento humano, no tiene nada que ver en ese tipo de entrevistas, ni siquiera debería recibirla. Salvo que sea un tema funcional, con lo cual no cuadra porque la reunión dice personal; entonces ¿por qué? ¿Tiene que pasar un test de algún tipo? Seis amigas como que no pinta muy bien en la meritocracia”, opinó el director del Consejo privado anticorrupción, Eduardo Herrera.

“Una persona que va y después consigue trabajo, [no se ve bien] O tiene un afán de servicio al prójimo muy grande o tiene una red de amigas espectacular. Tristemente, es un patrón lo de las amigas del premier. […] Ese impuesto que se paga al comprar, va al Estado y esa plata es la que se están tirando”, agregó.

Al respecto, Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), mencionó que “no solo hablaríamos del delito de tráfico de influencias, porque estaría usando su cargo para contratar a sus amigas, sino de negociación incompatible, ya que usurpa un cargo que no le corresponde para favorecer los intereses personales de sus amigas”.

Al mismo estilo, Rosa Rivera Bermeo y Yaziré Pinedo Vásquez fueron dos personas cercanas al premier que, luego de reunirse con el ministro Alberto Otárola, recibieron puestos con envidiables sueldos.

Una semana después de la visita, Rivera recibió dos contratos con el Estado peruano por la jugosa suma de S/ 54 mil; mientras que Pinedo obtuvo una orden de servicio por S/ 18 mil y otra por S/ 35 mil. Es decir, los peruanos desembolsaron indirectamente un total de 107 mil soles en ambas.

El mismo caso se dio con Gianella Raida Solorzano Pariasca. Cinco días después de acudir hasta la sede de la PCM para reunirse a título personal con Otárola entre 17:11 y 18:59 horas del 1 de junio, recibió una orden de servicio a su favor.

La visitante fue favorecida con la suma de S/ 28.000 en el Ministerio de Salud (Minsa) para realizar labores de coordinadora parlamentaria. Pero ello no es todo, su hermano Jorge Miguel Solorzano Pariasca también fue beneficiado y designado como jefe de la Oficina de Cumplimiento de Gobierno.

Por otro lado, Geidy Melendez Arista se reunió tres veces con Otárola y tuvo dos órdenes de servicio con el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que está bajo la administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por la suma de S/ 40.000 para desarrollar labores de “relanzamiento de stakeholders y/o aliados estratégicos y una especialista en gestión pública”.