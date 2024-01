Folclórica Zaida Barzola se internacionaliza

La cantante folclórica Zaida Barzola no se duerme en sus laureles, tras el éxito de su tema “Ya no llorare”, que fue un hit en sus presentaciones de fin de año por todo el Perú, sorprendió a sus miles de seguidores este verano 2024 con el lanzamiento del tema “Pagarás”, que la esta rompiendo en todas las plataformas digitales. “Yo nunca tuve suerte en el amor pero eso no me va derrotar soy una mujer de temple fuerte con un horizonte fijo y quiero llegar al éxito en mi carrera musical , mi música está dedicada a todos esas mujeres y hombres que juegan con el amor de uno” .

“Estoy rompiendo fronteras y dando un paso importante en mi carrera musical , tengo pactado algunas presentaciones en el hermano país de Bolivia donde miles de fans me siguen gracias a las redes sociales”.

FOLKLORE SUREÑO

Mi estilo de música es más pegado a un folklore sureño , uso bastante la guitarra eléctrica y la batería el órgano como instrumentos básicos .La música evoluciona siempre y no es la excepción la música andina, debemos de actualizarnos para que nuestra música sea escuchada en los tiempos que vivimos lo tengo claro eso es parte para estar vigente en estas épocas de redes sociales nos dice Zaida Barzola ”Tu Reyna Angelical del Amor”.