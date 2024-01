Franz Beckenbauer leyenda del fútbol alemán falleció a los 78 años

By

Alemania llora. Uno de los mejores defensores de todos los tiempos del fútbol mundial, Franz Beckenbauer, falleció ayer domingo según informó hoy lunes mediante sus redes sociales, la Federación Alemana (DFB).

El ‘Káiser’ partió a los 78 años y en los últimos años estuvo alejado de la vida pública debido a su salud se deterioró de manera consistente el año pasado. Medios germanos’ informaron que Beckenbauer tenía: “deterioro significativo que afecta tanto su juicio como su memoria, sin perspectivas de mejoría”.

Cabe indicar que el ídolo alemán, no estuvo presente en el adiós a Pelé, ya que afirmó: “Me hubiese gustado viajar, pero mi salud no me permite realizar viajes largos”.

Cabe indicar que Franz Beckenbauer fue uno de los pocos que ganó el Mundial como jugador y como técnico. Fue figura en 1974 dentro del campo y en la banquillo levantó la Copa del Mundo con su país en 1990. Además, ganó la Eurocopa en 1972.

Además, conquistó dos Balones de Oro en los años 1972 y 1976, fue elegido el tercer mejor futbolista del Siglo XX según a IFFHS, Dream Team de la Copa Mundial de la FIFA.

Con Bayern Múnich brilló y fue parte del equipo que pudo ser tricampeón de la Copa de Europa (1974, 75 y 76). Además, del conjunto ‘bávaro’, el ‘Káiser’ también militó en New York Cosmos de la MLS, donde fue compañero del peruano Ramón Mifflin, al lado de Pelé, y en el Hamburgo de su país. Descansa en paz.