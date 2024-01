Arequipa en pie de guerra contra el MEF por recorte de presupuesto y Majes II

Exigen la inmediata presencia de Otárola y Contreras en la ciudad blanca para corregir

presupuesto

 Rechazan los tratos bajo la mesa para devolver el proyecto Majes-Siguas II a tramposo

grupo español Cobra

“Si en los próximos días el primer ministro y el ministro de Economía no vienen a Arequipa a reunirse con nosotros y rectificar el recorte presupuestal que ambos han aprobado contra la región, que se atengan a las consecuencias” resumió uno de los dirigentes de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, como conclusión del análisis realizado por esa entidad y otros gremios empresariales, de productores y de pobladores mistianos de la Resolución Directoral N° 0031-2023-EF/50.01.

Esa norma, suscrita por la Directora General de Presupuesto Público del ministerio de Economía y Finanzas, recorta 242 millones de soles al Fondo de Compensación Regional (Foncor) que, sumado al recorte de recursos ordinarios para inversión por 123 millones, hace una disminución total de 367 millones de soles para la región. “Todo un castigo del gobierno de Dina Boluarte a quienes no apoyamos su gobierno” añade el vocero sindical.

RENACE FANTASMA

Van a cumplirse más de 21 años de un movimiento que paralizó Arequipa y toda la región sur, en defensa de las autonomía regional, y que unió a la sociedad civil e, incluso, a las autoridades electas y el Poder Judicial para derrotar el intento centralista de privatizar las empresas Egasa y Egesur. La calle llamó a ese movimiento “¡Arequipazo!” y en estas dos décadas ha aparecido como un fantasma cada vez que el gobierno central ha querido pisotear los intereses regionales.

Fue una gesta inédita. La lideró el Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA), sin distinción de partidismos, que entre febrero y junio de 2002 organizó cuatro grandes paros en toda la región. El 11 de junio, liderados por quien entonces era alcaldd provincial de Arequipa Juan Manuel Guillén Benavides, 30 alcaldes se declararon en huelga de hambre. Al día siguiente, en acto de dignidad, el Poder Judicial declaró “inaplicable” la norma privatizadora reconociendo a las regiones como propietarias de las empresas.

Pero el gobierno del hoy detenido Alejandro Toledo quiso doblegar por la fuerza a la población. Así, en un acto público realizado en medio de un impresionante cordón policial otorgó en Lima la buena pro a la empresa belga Tractebel. El único que pudo romper el cerco fue el congresista Arturo Valderrama, quien notificó a los presentes de la ilegalidad de sus acuerdos. En Arequipa, la rabia cedió paso a la protesta. Se declaró un paro general. Toledo declaró el estado de emergencia. Al día siguiente fallecieron abaleados dos jóvenes manifestantes. Recién al quinto día, el gobierno cedió y renunció al atropello.

Hoy se dan las mismas condiciones. La funcionaria Jessica Medina Camacho, firmante de la directiva, no ha hecho sino seguir las instrucciones de su jefe el ministro de Economía Alex Contreras, quien obviamente ha contado con el visto bueno del primer ministro. El gobernador regional ha cumplido con notificarlos que este recorte dejaría a Arequipa sin obras en el 2024 y que provocaría la justa reacción de la población afectada.

Por eso, las organizaciones sociales van a exigir que Otárola y Contreras les expongan, personalmente y a la brevedad, las razones “técnicas” que justifican tanta animadversión contra Arequipa

TAMBIEN MAJES

Pero el presupuesto no sería el único tema de agenda. El año pasado una delegación plural de organizaciones se reunió en la PCM con Otárola y le explicaron que el grupo español Cobra había defraudado al Estado, cobrando un 57% del presupuesto pese a que solo había ejecutado un 27% de las obras comprometidas de la estratégica obra Majes-Siguas II. El primer ministro, entonces, les dio la razón a los visitantes-

Pero, después, un activo lobby tanto en el MEF como en la propia PCM ha dado lugar a que el Ejecutivo sondee al Gobierno Regional, para que le transfiera la titularidad del proyecto de irrigación. Tanto que una entidad insospechable, como la consultora Macroconsult, en su Informe Anual 2023 ha revelado la fórmula propuesta: que Cobra siga con las obras, mientras se resuelven las diferencias contractuales. Casi lo mismo que desató el primer Arequipazo.

DATO: 1-0.

Cobra rechazó la propuesta del GR de ir a arbitraje ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Su pretensión ha sido declarada infundada y deberá someterse al arbitraje si o si.

“No vamos a aceptar ni el recorte de obras ni que el gobierno devuelva Majes-Siguas II al ministerio de Desarrollo Agrario. Así se lo queremos decir en su cara a los ministros, si no ya verán”

Federación de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa