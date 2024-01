Obra “Lovers” regresa al teatro por San Valentín

Gian Piero Díaz, Rossana Fernández- Maldonado, Gonzalo Revoredo y Alexandra Graña conquistaron al público contando romances fallidos



*Alexandra Graña afirma que se sintió identificada con algunos casos de pareja de la comedia teatral

Tras su exitosa temporada teatral, Gian Piero Díaz, Rossana Fernández- Maldonado, Gonzalo Revoredo y Alexandra Graña regresan este 2024 con más chispa que nunca y dispuestos a contarlo todo sobre los amores y desamores, sus historias personales y algunos romances de Chollywood, en la comedia interactiva y stand up “LOVERS”.

Los actores solo se reunirán por dos únicas funciones en el mes de San Valentín, este 13 y 14 de febrero, en el Teatro NOS PUCP, ubicado en Av. Camino Real 1037, San Isidro (al costado del centro cultural de la PUCP). Las entradas ya están a la venta en Teleticket (https://teleticket.com.pe/lovers-2024).

La actriz Alexandra Graña se encuentra emocionada de regresar con su personaje de ‘Roxi’ en la obra dirigida por el periodista y director de cine, Gino Tassara. Ella encarna a una mujer sensual, desesperada por encontrar al hombre de su vida y en su camino tendrá varias conquistas, hasta enamorarse de ‘Charlie’ (Gonzalo Revoredo).

“Estoy feliz de regresar con Lovers al teatro. Ha sido un gran reto ser ‘Roxi’, ella es una mujer super sensual y provocativa que no le tiene miedo a nada. La obra ha funcionado bien porque siento que la gente quiere divertirse, sobre todo cuando se cuentan cosas que les pasa en la vida real. Muchas parejas se identifican con las historias que contamos en Lovers y nos lo dicen frente al público, porque la vida en pareja no es fácil”, comentó Alexandra que asegura que se identificó con algunas situaciones de su matrimonio.

“Algunos casos de mi vida en pareja me siento identificada, recuerdo la primera cita, hay cositas que en un inicio de enamorados no las tomas en cuenta, pero cuando vives el día a día estas cosas los pueden unir o separar. En mi caso con Tarik nos queremos un montón, ya tenemos varios años de relación y remamos juntos por la familia”, indicó la ojiverde.

“LOVERS” es una fusión de comedia de situaciones y stand up, en la que los cuatro actores muestran las situaciones que viven las parejas desde el inicio de una relación hasta el fin. Te lleva de manera divertida por todos los momentos inolvidables en los caminos del amor donde los espectadores podrán identificar muchas situaciones como experiencias vividas.

Se estrenó por primera vez en 2012 en Washington DC, Estados Unidos, y fue considerada por los medios, entre ellos el Washington Post Newspaper, como la mejor comedia del año.

La obra solo tendrá dos únicas funciones este 13 y 14 de febrero a las 8:00 pm en el Teatro NOS de San Isidro. Las entradas están a la venta en Teleticket.