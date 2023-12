Solo 10 de cada 100 proyectos contemplados en el año se culminan

By



El ministro de Energía y Minas, Alex Contreras, destacó la necesidad urgente de realizar una profunda reforma en el Servicio Civil del país para fortalecer las capacidades del gobierno y mejorar la ejecución de proyectos a nivel regional y local. “En el Perú, solamente se ejecutan en promedio el 70% del presupuesto, quedan como saldo casi S/20,000 millones que no se gastan. No solamente se ejecuta financieramente poco, sino que no se culminan los proyectos”, acotó el titular del MEF.

Asimismo, Contreras afirmó que de cada 100 proyectos que se esperan culminar por cada año, se concluyen solo 10. “Eso lo estamos resolviendo, por ejemplo, hemos puesto algunos candados en la Ley de Presupuesto que van a permitir que no se abran nuevos proyectos si es que no se logran cerrar otros”, sentenció.

En el ámbito de la inversión privada, Contreras resaltó la paradoja de zonas ricas en recursos minerales que sufren de altos índices de anemia. Expresó su preocupación y esperanza al sugerir que las empresas privadas podrían ser socios estratégicos del Gobierno para abordar esta contradicción y aprovechar los recursos generados por la minería para el desarrollo sostenible del país.