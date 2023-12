“Arriba mi gente” dedica programa a Pedro Suárez Vértiz

A pocos días de finalizar el 2023, una terrible noticia pone de luto al pop- rock peruano. El compositor y cantautor peruano, Pedro Suárez Vertiz, partió a las primeras horas de la mañana, con tan solo 54 años de edad.

La noticia tomó por sorpresa a sus millones de seguidores alrededor del mundo, así como también a los conductores del magacín matutino “Arriba mi gente”, quienes venían desarrollando con normalidad su programa pero tuvieron que modificar la programación para homenajear a tan reconocido artista nacional, que hoy, deja su legado a sus fanáticos, familiares y amigos.

“Nosotros vamos a romper programación porque realmente tenemos una tristísima noticia que compartir y confirmar. Ha fallecido el compositor y cantautor Pedro Suárez Vertiz, no se sabía que su salud estaba tan afectada que podía llegar a este desenlace fatal”, inició comentando Karina Borrero, bastante conmocionada por la noticia.

Asimismo, Fernando Díaz, recordó cuando como reportero de un programa dominical, pudo entrevistarlo y compartir momentos con el autor de ‘Mi auto era una rana’. “Puedo decir que fui uno de los últimos que entrevistó a Pedro Suárez Vertiz, cuando todavía podía hablar, en un momento crítico porque ya empezaba a notarse ese letargo en la voz. Hicimos un viaje hacia el Sur para hacer uno de sus últimos conciertos y era un tipo que lo daba todo en el escenario, muy contento, muy feliz; dejo de cantar ahí nomás”, contó el periodista.

Por su parte, Maju Mantilla no tuvo más que palabras de aliento para la familia y contó un poco de su experiencia como fanática del músico, durante su adolescencia en su natal Trujillo, ciudad en la que Pedro siempre fue recibido con los brazos abiertos.

De igual manera, Santi Lesmes, brindó algunos detalles sobre la partida del intérprete de ‘Me estoy enamorando’, incluso resaltó su última publicación en sus redes sociales.

Es así como, la producción del programa no dudo en comunicarse con algunos de los artistas y amigos del rubro que tenía el compositor de ‘Cuando pienses en volver’. Logrando conversar con el cantante Julio Andrade; con su ex compañero y baterista de Arena Hash, Arturo Pomar Junior; Cucho Peñaloza; y ‘Chachi’ Galarza, integrante del grupo Río.