“Caminadores, y silla de ruedas”, ¿Cómo llegaron al Perú gratis?

Por: Ing. Patricio Bracamonte Montes

(Especialista en Sistemas de Gestión Eléctrica)

En esta temporada festiva, quiero compartir una historia que me conmueve debido a que sobresale el verdadero espíritu navideño, para hacer una diferencia. Mis hijos, Alana Bracamonte de 19 años y Esteban Bracamonte de 15 años quienes viven en el exterior , se convirtieron en conductores de un regalo extraordinario, trajeron consigo 28 caminadores y una silla de Ruedas destinados a aquellos que luchan contra el cáncer y realmente lo necesitan. Pero cómo lo hicieron sin Pagar ?



La magia comenzó cuando la donación de estos caminadores llegó a ellos, alguien que No conocían les envió un mensaje diciendo que tenían una donación para Perú para las personas que realmente lo necesitaban , como si Papá Noel hubiera adelantado la Navidad. Mis hijos, No entendían cómo había sucedido pero No importaba, estaban decididos a ayudar ; yo un poco incrédulo pregunte: … cómo van a hacer para llevar eso ? Es casi imposible pensé, de ahí susurré … lo que es ser joven y pensar que todo es fácil!



La segunda pregunta fue: Quien va a pagar esas maletas ? Definitivamente nosotros no seremos les dije. Pero ellos estaban decididos a que estos regalos debían ir a manos de quienes más los necesitaban: Pacientes con cáncer y personas más necesitadas;



Llegó el día del viaje y todos los enormes caminadores se redujeron cuando se sacó de las cajas y se metido en mochilas gigantes; y cómo van a ir pensé con todo eso ?

Se dirigieron al counter para organizar el transporte de estos regalos de esperanza, ahí la magia se multiplicó, personas increíbles se cruzaron en su camino. El equipo de LATAM, encabezado por el jefe de servicio Fabio y su colaborador Libio, se convirtió en sus aliados mágicos.



Con sonrisas y amabilidad, les ayudaron a sortear cualquier obstáculo para llevar estos caminadores al hospital. Decidieron ir un paso más allá y, con el espíritu navideño latiendo fuerte, contactaron al “gran jefe del Aeropuerto Max “. El resultado: ¡una donación de 4 maletas adicionales para transportar estos valiosos regalos!



La historia cobra vida con cada detalle: el brillo en los ojos de mis hijos al ver cómo su pequeño gesto se convertía en algo más grande, la colaboración de www.mauchis.org, El Hospital Daniel Alcides Carrión, se convirtió en parte de esta misión altruista y la generosidad de una empresa desconocida se unió a la solidaridad de la aerolínea LATAM que extendieron sus manos para hacer aún más especial esta entrega.



Ahora, con 28 caminadores, una silla de ruedas se trajeron en 6 maletas llenas de esperanza, me recordó que la magia y la bondad pueden cambiar vidas, especialmente en esta época del año. (pbracamonte@soltec-corp.com).