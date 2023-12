“El municipio retrasa la entrega del mercado a los comerciantes”

Alejandro Arteaga

–La procuradora de la municipalidad de La Victoria pidió la resolución del contrato de transferencia a favor de los comerciantes ¿Qué tiene que decir?

-Es la procuradora municipal Teresa Palacios quien abre el Décimo Juzgado Constitucional pide que el contrato de transferencia del mercado que es entre la municipalidad, como propietario, a favor de la Asociación de Defensa y Modernización del Mercado de Frutas, como comprador, sea resuelto por cuanto ella manifiesta que no se ha cumplido con pagar las cuotas que estaban pactadas en el contrato que ella señala.

Este proceso es una acción de cumplimento que le ordena a la municipalidad de La Victoria que cumpla con el proceso de privatización a favor de los comerciantes. Ella solicita que este caso se archive porque entiende que este contrato se ha resuelto por la falta de pagos de las cuotas. El detalle que ella no menciona es que este contrato no existe por cuanto la municipalidad en este proceso nunca lo emitió, nunca la municipalidad como vendedor y la Asociación como comprador se sentaron a firmar algún tipo de contrato.

-¿Puede explicarnos sobre el proceso de privatización y sus alcances en el caso del Mercado de Frutas?

-Claro. Si bien es cierto que la Ley de Privatización en el artículo séptimo de las normas complementarias, segundo párrafo, señala que una vez hecho el pago de la inicial se suscribirá el contrato de compra venta, se hará la hipoteca por el saldo y finalmente se tendrá que cumplir con el pago de las cuotas de este saldo, todo esto tiene que estar plasmado en un documento, en un contrato de compra venta que no existe. Entonces la doctora sorprende al juzgado indicando que ella quiere la resolución. La pregunta que hay que hacerle a la doctora es ¿Cuál es el documento que Ud. quiere resolver? Si no existe ese documento. Lo que sí existe es que la Asociación de Defensa y Modernización y Defensa del Mercado de Frutas pagó la cuota inicial y la municipalidad nunca emitió el contrato de compra venta conforme lo señala la ley, pero aun así mis patrocinados han pagado cuota tras cuota. El municipio puso mil pretextos para no redactar ese contrato.

-¿Por qué demora tanto este caso?

-La mayoría de resoluciones en este proceso son respuestas a la negativa y a las trabas que ha venido poniendo la municipalidad de La Victoria y la Comisión Transitoria de Administración. Ambos son los que han venido dilatando el proceso. Había que ir a la Sala, esperar que respondan. Por ejemplo, el juzgado pidió que se valorizara el terreno, esto lo tiene que hacer el ministerio de Vivienda a través de la oficina de Evaluaciones, no lo hace ni la municipalidad ni la Asociación. De acuerdo al valor arancelario, el ministerio emite la tasación. Sale este precio fijo, ellos lo observan, se demora su medio año en observación, sale la resolución que ese es el precio y ellos fueron en apelación y lo elevaron a la Primera Sala. Ahí también demoró uno o dos años hasta que regresara a la sala y dijera si este es el precio. Pues bien, sale el precio y ahora que dicen que “este precio se tiene que actualizar porque han pasado más de cinco años”. Que gana la municipalidad retardando este proceso si no tiene ningún control sobre el mercado. La actual administración del Mercado de Frutas no paga ningún tipo de impuesto o renta por el uso o explotación del mercado. La municipalidad de La Victoria no existe en el mercado de Frutas.

“¿POR QUE LA MUNICIPALIDAD NO HACE NADA?”. Este mercado es el centro de acopio de toda la fruta del Perú. Llega una fresa al Cusco pero antes pasó por el Mercado de Frutas luego de llegar de Huaral. El administrador Willy Cuadros cobra por este servicio y no rinde cuentas a nadie, se lo queda. La pregunta es ¿Por qué la Municipalidad de La Victoria no hace nada hasta ahora? Año tras año es lo mismo.