Yiddá Eslava lanza cubo en la cara a su ex Julián Zucchi y le manda indirecta

“NO ES LO ÚNICO QUE TIENES QUE ARREGLAR EN TU VIDA”

Con gran emoción, Yiddá Eslava y Julián Zucchi, visitaron el set del programa matutino favorito de las amas de casa, “Arriba mi gente”. Esta vez, fueron recibidos por Karina Borrero, quién aprovecho a conocer un poco más de la tercera entrega de la saga ‘Sí, mi amor’.

A pesar que, recientemente anunciarán su separación como pareja, los divertidos artistas se mostraron comprometidos con esta nueva película que promete ser la última de la saga.

“A parte somos papás y nosotros profesamos que, independiente si no estamos juntos, cuando eres papá hay una relación que debemos de mantener intacto”, comentó Yiddá ante la pregunta de cómo llevan la separación.

Por su parte, Julián resalto que para él, la familia siempre será importante. “La familia es lo más importante; la nuestra, hoy, está conformada así, por dos papás separados pero que somos papás, estamos muy felices en esta nueva etapa, y además la película nueva que hicimos habla de la familia, y justamente es un mensaje muy lindo porque hay distintos tipos de familia”.

De igual manera, ambos coincidieron en que ya no volverán a trabajar juntos en la actuación pero si en temas de producción. “Esto también le da un cierre a nosotros como pareja en el cine, creo que es una oportunidad para nosotros desarrollarnos en otras películas y en otras producciones”, señaló la actriz.

Finalmente, fueron invitados a participar de una divertida dinámica llamada ‘Rompecocos’ en donde ambos hicieron gala de su alta competitividad. Yiddá, invadida por la euforia no tuvo mejor idea que tirarle uno de los cubos hechos de esponja, demostrando así que la competencia va en serio.

Incluso, entre bromas la ex chica reality no dudo en mandarle una indirecta al padre de sus hijos. “No es lo único que tienes que arreglar en tu vida”, le dijo entre risas, mientras intentaba armar el rompecabezas.