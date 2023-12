Patricia Chirinos en plan fuga: viaja a España por temor a que se pediría su detención preliminar

Según su reporte migratorio, la parlamentaria de Avanza País viajó a España ayer domingo 17 de diciembre. Antes, a través de una video, había denunciado que “en las próximas horas” la Fiscalía planeaba allanar su despacho.

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, salió del país con rumbo a España este domingo 17 de diciembre luego de haber asegurado, sin pruebas, que la Fiscalía había dispuesto su detención preliminar y pretendía allanar tanto su vivienda como su despacho.

De acuerdo con su certificado de movimiento migratorio, el vuelo de Chirinos está registrado en la misma noche en que la parlamentaria publicó un video mediante su cuenta de Twitter en el que calificó su presunta orden de detención como un intento para intimidarla y agregó que permanecerá firme porque, aseguró, no ha cometido delito alguno. Posteriormente, partió rumbo a España.

“He tomado conocimiento que en las próximas horas, de manera arbitraria e ilegal, sin ningún sustento jurídico, van a allanar mi despacho, mi casa y pedirán mi detención preliminar. La caviarada quiere cobrar venganza contra quienes siempre luchamos por el Perú. ¿Qué buscan con eso?, ¿intimidarme?, ¿qué deje de luchar por mi país? Se los digo bien claro ‘No me harán retroceder’. Soy Patty Chirinos y permaneceré firme, sin miedo, con la frente en alto. Porque no he cometido ningún delito. Y todo lo que he hecho ha sido por mi gente, por el Perú”, escribió la legisladora.

Además, todos los congresistas se encuentran en este momento en semana de representación; es decir, se encuentran en sus respectivas regiones de origen con la finalidad de realizar actividades o estar en contacto con sus votantes, fiscalizar a sus autoridades, entre otras acciones.

NIEGA FUGA

Ante las dudas y cuestionamientos, Chirinos negó que haya viajado a España con la finalidad de fugarse del país. En diálogo con RPP, explicó que el viaje a Madrid ya lo tenía programado hace tiempo ya que su hija, con la que piensa pasar la Navidad, vive en dicha ciudad.

“El viaje yo lo tengo programado hace tiempo. Se pueden fijar en mi récord migratorio, porque todos los años yo viajo en Navidad, en la misma fecha, a España, porque mi hija vive (aquí) hace algunos años. Mis dos hijos me están esperando aquí. Yo no tengo nada de qué huir, porque no tengo ningún impedimento de salida, por eso salí como cualquier peruano por el aeropuerto en un viaje ya programado y regresaré como es normal después de algunas semanas”, aseveró.

En ese sentido, dijo que continuará con su vida y que le tiene sin cuidado lo que piensen sus oponentes políticos.

“Yo soy una madre de familia, además de congresista, y tengo que continuar con mis labores de madre. Nada ni nadie, ni los caviares, van a impedir que tenga una buena navidad con mis hijos”, sostuvo.

Si bien reconoció que varios amigos suyos de diversos países de Latinoamérica le ofrecieron un asilo político, la congresista lo descartó de plano.

“Nunca se me ha pasado por la cabeza. Tengo que decirles que amigos políticos de varios países me han llamado en la madrugada para ofrecerme asilo político, pero no se me ocurre pedirlo porque voy a continuar luchando, voy a seguir dando la cara porque no he cometido ningún acto ilegal”, acotó.