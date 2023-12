Patricia Benavides ante el Congreso, denuncia montaje y venganza política: “No he cometido ningún delito”

By

Patricia Benavides ante el Congreso, denuncia montaje y venganza política: “No he...

La titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, llegó a la sede de la Comisión de la Fiscalización del Congreso de la República del Perú, para responder por la investigación en su contra por la Operación Valquiria V. La fiscal supremo llegó acompañada de su abogado Jorge del Castillo.

“No he cometido ningún delito, ni falta administrativa, he cuidado que no se politice la justicia. Ustedes mismos pueden verificar sus votaciones para ver la diferencia existente entre los votos, presuntamente captados, y la realidad. Porque son ustedes mismos quienes con objetividad podrán concluir que ninguna votación ha sido efectuada a pedido mío o a cambio de algún beneficio dado por el Ministerio público”, dijo la fiscal de la Nación.

La fiscal de la Nación es sindicada de liderar una presunta organización criminal al interior del Ministerio Público. Benavides Vargas rechazo tales imputaciones y calificó el caso de un “show mediático”.

“Hace ya casi un año que mi denuncia constitucional se dio un golpe de Estado que tenía como plan de acción, mi detención. Ahora, nuevamente, cuando transcendió que presentaría una DC que involucraría al premier Alberto Otárola, buscan mi salida de la Fiscalía”, arremetió.

Benavides consideró que todo esto es “una venganza política” y que la buscan “sacar del sistema de justicia”. “Todo este show mediático es la más clara expresión de la politización de la función fiscal y venganza contra quienes enfrentamos realmente al poder de turno”, añadió.

La titular del Ministerio Público se animó a comparar el nombre de la investigación, Valkiria, como un acto de muerte heróica. Ironizó que buscan “beberse la sangre del héroe muerto”.

También consideró que “cada muerte ocurrida en las protestas” debe investigarse. Asimismo, hizo mea culpa – según ella – por designar a una coordinadora (Marita Barreto) que “fue consumida por el apetito del poder”.

EL CASO

El último lunes 27 de noviembre, la alta funcionaria fue sindicada como la presunta líder una organización criminal. Fue la fiscal Marita Barreto, destituida coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop) , quien inició la investigación en mayo de este año.

Tres de sus exasesores son sindicados como presuntos operadores en el Legislativo. El principal, Jaime Villanueva, está detenido preliminarmente por 10 días.