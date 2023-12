Los Fabricantes de Fantasías: logran la paz entre Israel y Palestina

Gustavo Urrunaga , es un estupendo novelista peruano, cuyo libro “Los Fabricantes de Fantasías”, llama la atención de propios y extraños por lograr que los árabes y judíos dejaran sus armas y tengan una verdadera paz negociada . Este trascendental acto fue transmitido por la televisión a nivel mundial.

Y cómo fue posible eso?. Gracias a la mediación de un grupo de rock, decidido y valiente, denominado “Los Fabricantes de Fantasías”, que adquirieron fama y reconocimiento mundial. Ellos aterrizaron en medio del fuego cruzado desde un helicóptero de carga y vestían peculiares mamelucos blancos de obreros, divisados por lo soldados y los inocentes civiles.

Se pusieron a tocar en medio de la balacera. Cuando de pronto, las balas de ambos lados dejaron de correr. Phil, el líder del grupo, tomó el microfono y exhortó a todos que ningún Dios aceptaría que se maten en su nombre. De pronto cada soldado se acercaba increíblemente al escenario y tiraron sus armas . Luego firmaron la paz ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Pero ya antes “Los Fabricantes de Fantasías” habían conseguido ayudar a muchos niños de la calle, acabar con la mayor parte de la pobreza mundial . Además, ya no existía más racismo, clasismo en el planeta, entre otras cosas.

En otras palabras esta novela enarbola no solo la paz en el mundo, sino también la unión, solidaridad, libertad, nobleza, alegría, autenticidad, amor y fantasía, sobre todo ese sentimiento puro hacia Dios. Motivo por el cual nació el libro “Los fabricantes de fantasías”, producto de un anhelado sueño.

En realidad la novela narra todo el acontecer de 12 personajes liderados por Phil . Ellos

se conocen en diversas circunstancias, tal cual, es decir con sus defectos, virtudes, alegrías, afinidades, locuras, anécdotas, problemas, penas, romance y el valor de la amistad.

“No hay que privarnos de cumplir nuestra fantasía, la mía fue tener mi grupo de rock, que en el libro lo realizo. Incluso trascienden a nivel mundial, con la misión de ayudar al prójimo a través de la música, reivindicar nuestra historia con la mal llamada madre patria, el divertido encuentro con el Papa, lograr la paz entre Israel y Palestina , entre otros sucesos que enriquecen la historia narrativa”, expresa el escritor.

Cabe destacar, que en realidad son 13 personajes y ese otro es Dios, la razón de su existir y el libro. “Nada hubiera sido posible sin él y lo más bello es quienes leyeron se quedaron encantados con la novela. Y había la constante casi mágica de saber qué es lo que viene “, nos expresa emocionado Gustavo Urrunaga.

A pesar de no tener una formación académica literaria e incluso es médico de profesión, especializado en neurocirugía de la USMP, es un lector incansable y ganó un concurso de literatura en dicha universidad. Fue ahí donde afloró su amor por la escritura.

Más aún, se fortaleció la idea de escribir cuando emigró a EE.UU., porque extrañaba a sus amigos. Entonces, todos los domingos al ritmo del rock and roll, pues para variar también es músico baterista, escribía página, tras página, en un cuaderno espiral de 100 hojas.

Solo la perseverancia, pasión y amor por escribir logró que uno de sus tantos sueños y fantasias se hiciera realidad , luego de batallar para que editen su “primer hijo literario”: “Los fabricantes de fantasías”.