“Posible”: reality de emprendedores seguirá el 2024 con nueva temporada

Reality se acerca a la final con 14 innovadores que se disputan un jugoso premio para iniciar su empresa propia

En vista de la gran aceptación que ha logrado, registrando un rating de 17.2 puntos, el reality de emprendedores “Posible” renovó contrato con Willax Televisión y regresará con nueva temporada el 2024. Así lo anunció el conductor y periodista Gino Tassara, que adelantó que son 14 emprendedores los que se están disputando un lugar para llegar a la final de la primera edición.

“Gian Piero, la Cholita y yo estamos felices de seguir todo el 2024 con este reality que ha logrado afianzarse en el difícil horario de los sábados por la tarde. Los gerentes de Willax están contentos con el rating de las últimas semanas, no ha sido fácil pero poco a poco nos hemos consolidado y sobre todo hemos logrado que empresarios experimentados como Carlos Neuhaus se sumen a este proyecto como jurado”, destacó Tassara.

Este sábado 16 de diciembre será la gran final de la primera temporada, hasta el momento hay 14 semifinalistas que buscan llevarse el premio para emprender su negocio propio. “POSIBLE” nació con la idea de ayudar a todos los innovadores del Perú. “Dentro del programa se han presentado proyectos muy importantes, estamos hablando de proyectos que pueden ayudar al desarrollo del país y que lamentablemente no tienen el apoyo”, acotó Gian Piero Díaz.

“Estoy feliz que poco a poco el programa haya crecido y que guste al público. Me encanta el reality porque yo también he sido una emprendedora, he sido ambulante, antes de entrar al Tiktok vendía ropa en la frontera de Desaguadero para ayudar a mis padres y hermano menor. Me identifico con todos los innovadores que vienen al programa en busca de una oportunidad de hacer realidad el sueño del negocio propio y ahora muchos más van a poder venir el 2024 para mostrar sus productos”, destacó la influencer “Cholita Lu”.

“POSIBLE” va los sábados a las 3:00 de la tarde y domingos a las 10:00 de la mañana. Además, es una ventana para los grandes, pequeños y microempresarios del Perú que desean hacer visible su producto para el público en general de una manera más entretenida junto a sus carismáticos conductores Gian Piero Díaz, Gino Tassara y la “Cholita Lu”.

